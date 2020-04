Von Anica Edinger

Heidelberg. Seit weit über vier Wochen geht Sina Wolf nicht mehr vor die Tür. Nicht zum Einkaufen. Nicht zum Spaziergehen. Einfach überhaupt nicht mehr. Auch ihre Mutter Claudia, Schwester Amelie und Vater Joachim gehen nur raus, wenn es unbedingt nötig ist. Denn alle vier wissen: Eine Infektion mit dem Coronavirus, das könnte für die 19-jährige Sina das Todesurteil sein.

Sina Wolf leidet seit ihrer Geburt an Spinaler Muskelatrophie, eine genetisch bedingte seltene Erkrankung, die ihre Muskeln mehr und mehr verkümmern lässt. Auch die inneren Organe sind betroffen, Sinas Lunge ist deshalb nicht voll funktionsfähig. Sie gehört zu der Gruppe, von der Politik und Gesellschaft in diesen Tagen so häufig sprechen: zu den Hochrisikopatienten.

"Mir geht es ganz gut soweit", sagt Sina im Gespräch mit der RNZ – am Telefon. Ein Besuch ist derzeit ausgeschlossen. Zu hoch die Gefahr, dass Sina sich anstecken könnte. Zumal sie kurz vor Ausbruch des neuartigen Coronavirus monatelang mit einer Lungenentzündung zu kämpfen hatte. "Bis Ende Februar lag ich flach", berichtet sie. Sina musste eine Kortison-Therapie machen, war im Krankenhaus. Kaum war sie über den Berg, kam das Coronavirus. "Das ist natürlich richtig blöd", sagt Sina.

Sie mache sich derzeit "viele Gedanken" über das Leben und die Zukunft, hat sich schon mehrere Male geärgert über Menschen, die Hamsterkäufe machen oder "Coronapartys" feiern. Auch die Lockerungen für den Einzelhandel und andere Teile des öffentlichen Lebens seit Montag sieht Sina kritisch. "Was die Medizin angeht, sind die Lockerungen definitiv verfrüht", sagt die 19-Jährige.

Sie befürchte, dass eine zweite Welle kommen könnte – "und sich das alles noch weiter verlängert". Das würde für Sina bedeuten: Noch länger daheim sein, keine Freunde sehen, Angst haben. Sie fühle sich daheim zwar gut geschützt. Und dennoch wissen die Wolfs: Die Gefahr, dass das Virus zu ihnen nach Hause getragen wird, ist real. "Wir müssen zu 99,9 Prozent sicher gehen, dass das nicht passiert", sagt Joachim Wolf.

Für Sina heißt das auch: vorerst keine physiotherapeutischen Behandlungen mehr. Dabei sind sie für die 19-Jährige essenziell, um bei Kräften zu blieben. Drei Mal die Woche wird sie normalerweise von einem Physiotherapeuten behandelt. "Auf einen Schlag hat das aufgehört – das merke ich schon", berichtet Sina. Aber auch ein weiterer wichtiger Termin ist weggefallen: Die nächste Gabe des Medikaments Nusinersen. Das bekommt Sina seit Beginn des Jahres 2018 – und es kann ihre unheilbare Krankheit entweder verlangsamen oder sogar komplett stoppen. Jedenfalls hatte das Medikament bereits Wirkung gezeigt: Sina fühlte sich stärker, ihre motorischen Fähigkeiten verbesserten sich massiv. "Jetzt merke ich, dass meine Kraft nachlässt", sagt sie. Die nächste Nusinersen-Behandlung an der Uniklinik ist für Juni geplant. Stand jetzt soll sie auch wirklich stattfinden.

Solange heißt es für Sina: möglichst gesund bleiben. Um das zu erreichen, zieht die ganze Familie an einem Strang. Sinas Schwester Amelie hüpfe viel auf dem Trampolin der Familie im Garten. Im nächsten Jahr würde sie den Realschulabschluss an der Gregor-Mendel-Realschule in Kirchheim machen. Doch ob sie, wie viele ihrer Klassenkameraden, am 4. Mai wieder in die Schule geht, ist mehr als unsicher.

"Es ist langweilig, mehr als langweilig", sagt Amelie am Telefon, "ich glaube, ich nerve die Nachbarn, weil ich auf dem Balkon immer Basketball spiele." Die Stimmung bei den Wolfs sei trotzdem gut. Klar gebe es hier und da Streit – "aber im normalen Maß", wie auch Mutter Claudia sagt. "Ohne dieses Grundpositive wären wir nicht da, wo wir heute sind", ist Joachim Wolf überzeugt.

Seit Beginn dieser Woche geht der Familienvater wieder arbeiten. Die nächste Herausforderung, denn: "Ich bin einerseits froh darüber, andererseits würde ich mir wünschen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass ich zuhause bleiben kann." Schlicht, "um das Risiko einer Infektion ausgrenzen", sagt Joachim Wolf. Und damit einer Ansteckung seiner Tochter Sina. Nur: Joachim Wolf arbeitet im Autoverkauf. Homeoffice ist da quasi komplett ausgeschlossen. Und von Amts- und Behördenseite gibt es keine Regelung "für Leute wie uns", erklärt Joachim Wolf. "Was das Thema angeht", sagt er, "fühlt man sich von der Politik alleingelassen."

Deshalb gilt für den Familienvater jetzt noch mehr wie für viele andere Arbeitnehmer: Exzessiv Hände waschen, desinfizieren, so gut es geht, Abstand zu Kunden und Kollegen halten. Der Druck ist dieser Tage für Joachim Wolf besonders groß.

Es heißt also weiterhin für die Wolfs: kämpfen. Das ist die Familie längst gewohnt. Als Sina mit einem Jahr die Diagnose bekam, haben die Ärzte noch prognostiziert, sie werde es wohl nicht bis zu ihrem dritten Geburtstag schaffen. Sie hat es gemeinsam mit ihrer Familie geschafft – und sagt heute im Angesicht des Coronavirus: "Ich bin jetzt 19 Jahre alt geworden – und will bestimmt noch nicht unter der Erde liegen."