Von Sarah Hinney

Heidelberg. Darf man Kunst versteigern, die Adolf Hitler zeigt? Um die Antwort vorwegzunehmen – man darf. Einem RNZ-Leser ist das jedoch übel aufgestoßen und er hat sich deshalb an die Redaktion gewandt. Er sei in einer Zeitungsannonce auf die Auktion "Art & Collect" des Heidelberger Auktionshauses Metz am 25. Juli aufmerksam geworden, habe neugierig im Online-Katalog gestöbert und sei dort auf Nazi-Objekte gestoßen.

Und tatsächlich – zwischen zwei lieblichen Porzellankopfpüppchen aus dem Jahr 1914 findet sich eine schneeweiße Biskuitporzellan-Jubiläumsplakette von 1933 mit einem Hitler-Porträt. "Für 10-jährige Mitarbeit in der deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt", heißt es in der Inschrift auf der Rückseite. Und unter dem Foto eines unschuldigen silbernen Heißwasserkessels stößt der Auktionsinteressent auf eine braune Böttger-Steinzeugplakette der Firma Meissen aus dem Jahr 1933 oder 34 – ebenfalls mit dem Konterfei Adolf Hitlers. Das wirft Fragen auf. Geschäftsführer Mike Metz hat keinerlei Probleme sie zu beantworten. Im Gegenteil, er nimmt sich Zeit am Dienstagmorgen, obwohl sich die Besucher schon kurz nach Geschäftsöffnung in der Friedrich-Ebert-Anlage die Klinke in die Hand geben.

Metz sagt: "Ich verstehe, dass solche Angebote irritieren können, aber deshalb gehen wir damit auch transparent um." Die Gegenstände – so berichtet er – stammen aus dem Haushalt eines verstorbenen Ehepaars, das Metz damit beauftragt hat, den gesamten Besitz zu versteigern. Der Erlös kommt der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" zugute. So hätten es die beiden gewollt. Und in dieser großen Sammlung von Möbeln, Gemälden, Silber und Schmuck sind nun eben auch jene Gegenstände aus dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte aufgetaucht.

Bedenken, dass derlei Objekte nun Interessenten anlocken, die das Dritte Reich bis heute verherrlichen oder gar vermissen, hat Metz nicht: "Diese Dinge werden niemals in einem Privathaushalt an einer Wand hängen." Sämtliche Bieter müssten sich beim Auktionshaus registrieren, anonyme Gebote würden nicht entgegengenommen. Für diese Kunstgegenstände kämen nur Museen oder Institutionen infrage, für die das in einem historischen Kontext interessant ist und zur Aufarbeitung dient – eventuell auch die Manufaktur, die die Werke einst produzierte und so ihre NS-Vergangenheit aufarbeiten möchte.

"Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten 15 Jahren alle Zeitzeugen versterben, aber wir dürfen dieses Kapitel in unserer Geschichte nicht vergessen." Dazu gehören für Metz auch solche Gegenstände, die in großen Stückzahlen von Porzellan-Manufakturen produziert wurden – auch das sei Kunst.

Dennoch könnte man dem Auktionshaus freilich vorwerfen, dass es letztlich mit Hitler Geld verdient – Kunst hin oder her. Metz nimmt das gelassen. "Wir sind Kaufleute. Wir verdienen unser Geld an der Provision und nicht am Objekt." Sonderlich viel werden die beiden Plaketten auch nicht bringen, 80 Euro schätzt Metz, "und das für einen guten Zweck".

Eine Seltenheit sind solche Kunstobjekte aus dem Zweiten Weltkrieg nicht. Wer derlei Gegenstände kaufen möchte, wird mit wenigen Klicks online fündig und muss dazu nicht mal in die Schmuddelecken des Internets abtauchen.

Es gibt zahlreiche Militaria-Shops, die alles rund um den Zweiten Weltkrieg im Angebot haben. Bilder, Briefmarken, Abzeichen und auch jene Plaketten, die jetzt auch in der Metz-Auktion im Angebot sind. Wer sucht, findet sogar eine Auswahl Bronze-Büsten von Adolf Hitler. Von seinem Verkäufer als "sehr seltener und wunderschön erhaltener plastischer Kopf" beworben. Zu derlei Verkäufern hat Metz eine ganz deutliche Haltung: "Diese ostdeutschen Militariashops haben alle einen an der Waffel, die verkaufen das nicht nur, die verherrlichen das und das geht nicht." Aber die Nachfrage nach Massenmörder-Büsten ist offenbar da, Hitler ist online gerade ausverkauft.