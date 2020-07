Von Holger Buchwald

Heidelberg. Ein interessanter Fund gelang Stadthallenleiter Oliver Wolf, als er in dem altehrwürdigen Gebäude kürzlich einmal richtig ausmistete. Wegen der bevorstehenden Sanierung sollte er die Stadthalle an die Bau- und Servicegesellschaft (BSG) besenrein übergeben, so der Auftrag. Das Inventar sollte, damit es während des Umbaus keinen Schaden nimmt, eingelagert werden. In einem Abstellraum unter dem Dach machte Wolf dann die interessante Entdeckung: Hinter einem Regal standen zwei große Ölgemälde und vier intakte Bleiglasfenster.

Es sei ein "wunderbarer Fund", der seinem Mitarbeiter dort gelungen sei, sagten die Mitarbeiter des Kurpfälzischen Museums zu "Heidelberg Marketing"-Chef Mathias Schiemer. Die Gemälde sind signiert von Manuel Wielandt (1863 bis 1922) und zeigen beide das Schloss in herbstlicher Landschaft. Es handelt sich dabei offenbar um Auftragsarbeiten aus der Zeit des Stadthallenbaus, vermutlich aus dem Jahr 1903. Die Bilder sind auf Rahmen gespannt, die genau in zwei gebogene Ausbuchtungen links und rechts der Bühne im Kammermusiksaal passen. "Alte Fotos zeigen, dass sie dort auch hingen", sagt Schiemer. Alte Unterlagen des Kurpfälzischen Museums belegen auch, dass die Gemälde 1983 restauriert wurden. "Warum sie danach nicht mehr aufgehängt wurden, verstehe ich nicht", so Schiemer.

Deutlich ist auf diesem Foto des Kammermusiksaals oben links die Aussparung zu sehen, in der früher ein Wielandt-Gemälde hing. Foto: Rothe

Die beiden Bilder waren nicht einmal verpackt, als Oliver Wolf sie fand. Jemand hatte sie einfach hinter ein Regal geschoben. Und zwar in dem Raum, in dem die Ersatzgläser für die Stadthallen-Kronleuchter gelagert waren. Glücklicherweise seien die Gemälde nicht beschädigt worden", freut sich Schiemer. Der "Heidelberg Marketing"-Chef möchte sie nach der Wiedereröffnung der Stadthalle wieder im Kammermusiksaal aufhängen lassen.

Die intakten Bleiglas-Fenster, die ebenfalls in dem Abstellraum gefunden wurden, enthalten Trink- oder Essenssprüche. Foto: Rothe

Für Aufsehen sorgte bei der eingeschalteten Restauratorin und beim Landesdenkmalamt auch der zweite Fund aus der Abstellkammer. In alle vier Bleiglasfenster sind Trink- oder Essenssprüche eingearbeitet. Daher geht Schiemer davon aus, dass sie möglicherweise Fenster in Richtung Montpellierplatz schmückten, weil sich dort früher die Gastronomie befand. Wo genau sie angebracht waren, ließ sich bislang nicht klären. Fest steht hingegen, dass die Scheiben von der Glasmalerei Heinrich Beiler stammen. Er hat unter anderem auch Fenster in der Peterskirche und in der Providenzkirche gestaltet. In der Sig-natur der Stadthallen-Werke ist die Jahreszahl nicht eindeutig zu erkennen. Sie wurden 1890 oder 1898 geschaffen, also wenige Jahre vor der Eröffnung der Stadthalle im Jahr 1903.

Die Fenster stammen aus dem 19. Jahrhundert. Foto: Rothe

Das Landesdenkmalamt wird nun überprüfen, ob und wo diese Scheiben wieder eingesetzt werden können. Alle Funde wurden unterdessen an die Theater und Orchester Stiftung der Stadt Heidelberg übergeben, die inzwischen für die Stadthalle zuständig ist. Mathias Schiemer hofft, dass das Konzerthaus auch dank der Entdeckung wieder etwas mehr von seinem ursprünglichen Charakter zurückbekommt – und dass die "gute Stube" nach ihrer Wiedereröffnung im dritten oder vierten Quartal 2022 für alle zu einem "wunderbaren Glanzstück am Neckar" wird.