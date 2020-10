Von Birgit Sommer

Heidelberg. Gerade rechtzeitig zu seinem Abschied aus dem Universitätsklinikum Heidelberg Ende September schallte großes Lob über den Großen Teich: In der vom US-Nachrichtenmagazin "Newsweek" veröffentlichten Liste der weltbesten Herz-Zentren steht die von Prof. Hugo A. Katus verantwortete Kardiologie an neunter Stelle. Davor wurden nur Kliniken aus den USA platziert. Nach ihm erst kommen London, Madrid, Paris. Und das wird noch besser, wenn das von ihm initiierte Herzzentrum in drei oder vier Jahren seine Pforten öffnen wird. Denn dann sollen Computerdaten und Künstliche Intelligenz die Herzmedizin personalisieren und effektiver machen. "Das Klinikum muss sich für die Zukunft aufstellen", findet Katus, "wir müssen Schrittmacher sein." Eine innovative Strategie sei für Heidelberg enorm wichtig.

"Ich freue mich total auf den Moment, in dem das Fundament gelegt wird", sagt der 68-Jährige. Er wird den Bau begleiten und als Seniorprofessor weiterhin in Heidelberg forschen. Die Patientenbetreuung gibt er an seinen Nachfolger als Klinikchef, Prof. Norbert Frey, ab. Dafür wird sein Arbeitstag "als Rentner", wie er sagt, künftig schon nach sechs bis acht Stunden enden.

"Ich habe mir zuhause gleich ein eigenes Büro eingerichtet, damit ich meine Frau nicht störe", lacht Katus. Und er hat sich vorgenommen, mit ihr zusammen auch ein bisschen im Garten zu arbeiten. Radfahren liebt er sowieso, und auch die Fußballleidenschaft begleitet ihn seit Kindertagen. Inzwischen natürlich passiv: "Ich gehe immer nach Hoffenheim zu den Spielen und genieße das total."

Dass Katus immer sonntags kocht, behält er bei. Das kennen seine Frau, eine ehemalige Krankenschwester, und die beiden Söhne aus vielen Jahren. Ein berufliches Vorbild war der Vater den Jüngeren allerdings nicht: Der eine Sohn arbeitet als Psychologe und Hochschullehrer in London, der andere studierte Mikrosystemtechnik und baut ein Start-up mit auf.

Katus wuchs in einem Dorf in der Pfalz auf und war heilfroh, als sein großer Bruder noch in der Grundschule verkündete, dass er Metzgerei und Gaststätte der Familie übernehmen werde. Hugo Katus war damit frei in seiner Berufswahl, wurde von seinen viel beschäftigten Eltern aber erst mal in ein katholisches Internat gesteckt. Wenn er als Schüler oder Student nach Hause kam, musste er in der Gaststätte helfen. Beim Service lernte er dann Beobachten. "Das ist etwas, was mir in meinem Beruf als Arzt genützt hat – den Menschen zu sehen jenseits seiner Erkrankung." Das predigt er auch dem medizinischen Nachwuchs.

Hugo Katus wirkt immer sehr ruhig. Ob er auch mal laut werden kann? "Ja", gibt er zu. "Aber ich erkläre danach immer, warum ich laut war." Als Chef versuche er, keine Wunden zu schlagen und den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie wertvoll seien. Relevante Entscheidungen habe er "immer im Team mit seinen Oberärzten" getroffen, meint er. Dass er eine klare Linie verfolgte und Konzepte konsequent umsetzte, habe allen gefallen, außer manchmal den chefärztlichen Kollegen. Aber sein Selbstbewusstsein war groß: "Die Herzmedizin hat das Klinikum geprägt und ist auch wirtschaftlich wichtig", so Katus.

So wurde in Heidelberg 2004 die erste "Chest Pain Unit" Europas eingerichtet für Notfallpatienten mit Verdacht auf Infarkt und sonstige schwere Herzerkrankungen – zwei Jahre, nachdem Katus nach sechs Jahren in Lübeck als Chefarzt zurückgekommen war. 2012 folgte die erste Klinik-Station in Deutschland für Patienten mit fortgeschrittener Herzschwäche und 2015 das Institut für Cardiomyopathien.

Herz-Kreislauferkrankungen gelten immer noch als häufigste Todesursache und erzeugen die höchsten Kosten im Gesundheitssystem. Auch die Corona-Pandemie betrifft das wichtige Organ: Es gibt Vernarbungen im Herzmuskel, die zu Rhythmusstörungen führen können, und die Viren schädigen die Gefäßwände. Wenn ein Patient beatmet wird und Zeichen für eine Beteiligung des Herzens zeigt, liegt die Sterblichkeit laut Katus bei 80 Prozent.

Eigentlich hatte der Gymnasiast Spaß an Mathe und Physik gehabt, doch dann kam seine spätere Frau, die im Krankenhaus lernte, dazwischen. Wissenschaft und dazu der Umgang mit Menschen, das schien Katus noch erstrebenswerter. Schon im Medizinstudium in Heidelberg und als Assistenzarzt faszinierte ihn das Herz, dessen zuverlässiges Arbeiten, die Reaktionsprozesse, die Verbindung mit der Psyche. Damals wusste man nicht allzu viel darüber. "Patienten mit Herzinfarkt hat man ins Bett gelegt, sie mit Digitalis und Wassertabletten behandelt und gehofft." Im Laufe der Jahre kamen neue Therapien zum Tragen, die Auflösung von Blutgerinnseln, die Öffnung verschlossener Gefäße, der Blick ins Herz mittels Computertomografie, Kernspin und Echokardiografie. Zwischen 1980 und 2000, so Katus, sei die Sterblichkeit an Herzinfarkten um 53 Prozent zurückgegangen.

Dass man Herzprobleme heute viel früher erkennt, dazu hat Katus selbst enorm beigetragen, als er 1988 den Troponin-Test zusammen mit Böhringer Mannheim (heute Roche) entwickelte – das Patent ist jetzt erst ausgelaufen. Troponin ist ein Eiweißstoff, der bei Herzmuskelschäden ins Blut freigesetzt wird. Den Mechanismus entdeckte Katus bereits als Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft am Massachusetts General Hospital in Boston. Heute gilt der Bluttest, mit dem bereits minimale Herzmuskelschäden entdeckt werden können, weltweit als Goldstandard. Katus brachte er zahlreiche Auszeichnungen ein.

Wenn man mit ihm durch die Klinik-Abteilung geht, spürt man die Anerkennung, die dem Seniorprofessor entgegenschlägt. Die Herzschwäche zu verstehen und zu behandeln, dazu wird von den Medizinern im Haus geforscht. Und an der Präzisierung der Herzmedizin. Hugo A. Katus ist noch mittendrin.