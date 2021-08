Heidelberg. (jul) Wegen eines herrenlosen schwarzen Koffers auf dem Bismarckplatz hat die Polizei am Dienstagabend eine Sperrung veranlasst. "Ab 19.01 Uhr haben wir im Umkreis von 50 Metern gesperrt", sagte ein Polizeisprecher der RNZ am frühen Abend auf Nachfrage. Davon sei auch der Verkehr betroffen. Die Polizei wollte einen Sprengstoffhund einsetzen, um den Koffer auf eine mögliche Bombe hin zu überprüfen.

Die Beamten vermuteten allerdings, dass der Koffer unterhalb der Straßenbahnhaltestelle in Fahrtrichtung Neuenheim schlicht vergessen worden sei. "Es handelt sich um einen schwarzen Trolley mit ausgezogenem Tragegriff, der mit weißen Tapes markiert war – so als wolle man ihn auf dem Gepäckband schnell wiederfinden", so der Sprecher.

Zeitgleich zu dem Eintreffen des Sprengstoffhundes ging ein Anruf des Besitzers beim Polizeirevier Heidelberg Mitte ein. Der Dossenheimer hatte seinen Koffer nach seiner Fahrt vom Frankfurter Flughafen nach Heidelberg beim Umsteigen an der Straßenbahnhaltestelle einfach vergessen. Kurz vor 20 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Die Beamten nahmen den Koffer vorübergehend an sich. Er enthielt einen Kulturbeutel, Bücher und Socken.

Update: Dienstag, 3. August 2021, 20.09 Uhr