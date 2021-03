Von Natascha Koch

Heidelberg. Im Fernsehen auftreten – das ist ganz schön aufregend. Erst recht, wenn man erst zehn Jahre alt ist. Helena aus Wieblingen nimmt das aber ganz gelassen. Obwohl sie an diesem Wochenende bei der ZDF-Sendung "1, 2 oder 3" als "Reporterkind" zu sehen ist. Und dort ist sie nicht nur als Interviewerin unterwegs, sondern auch ganz weit oben in der Luft, wo sie den Zuschauern zeigt, wie man fliegen kann.

"1, 2 oder 3" ist eine Quizshow für Kinder, die 1977 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Es treten drei verschiedene Teams gegeneinander an, die Fragen zu dem Schwerpunktthema der Woche beantworten müssen. Oft gibt es auch kleine Videoausschnitte, dort erklären Experten kompliziertere Themen. Am Ende der Videos wird eine Frage gestellt, die die Teams beantworten sollen. In einem Ausschnitt pro Woche darf ein Reporterkind auftreten, das einen der Experten bei seiner Disziplin interviewt. Das Thema der Sendung am Wochenende ist der "Blick zum Himmel". Es geht also um Wolken, den Weltraum – und Helenas Spezialgebiet, das Gleitschirmfliegen.

Zur Sendung kam Helena durch die Regisseurin von "1, 2 oder 3". Sie wohnt ebenfalls in Heidelberg und fragte im vergangenen Sommer beim Kurpfälzer Gleitschirmfliegerverein Heidelberg an. Gesucht waren ein Experte im Fliegen und ein Reporterkind aus der gleichen Familie, sodass beim Dreh keine Masken vor der Kamera getragen werden müssen. Helenas Vater fliegt bereits seit 15 Jahren. Seit zwei Jahren darf Helena mit in die Luft – solange der Papa dabei ist, versteht sich. Und so fand sich Helena in der Hauptrolle wieder.

Vor der Kamera sollte sie letzten September zunächst ihrem Vater unterschiedliche Experten-Fragen zum Gleitschirmfliegen stellen – wie das funktioniert und wieso ein Gleitschirm so aufgebaut ist, wie er ist, zum Beispiel. Im Anschluss wagen die beiden zusammen einen Flug über die Baumwipfel von Heidelberg. Gefilmt werden sie dabei mit Kameras am Helm und einer 360-Grad-Kamera, die Helena in der Hand hält.

Eigentlich hatte man für die Sendung ein Kind im Alter von zwölf Jahren gesucht. "Ich habe keine Ahnung, warum", sagt Helena selbstbewusst. Die Aufgaben habe sie auch mit ihren damals neun Jahren bestens gemeistert. "Vielleicht ist es ja wegen der Geduld." Der Dreh habe nämlich mehrere Stunden gedauert – und das für ein Video von ein paar Minuten. Für Helena sei das ungewohnt gewesen: "Ich war zwar schon öfters in der Zeitung, aber Fernsehen ist was ganz Neues", sagt sie. Jede Szene habe mehrmals gefilmt werden müssen – pro Ausschnitt aus mindestens fünf verschiedenen Winkeln. Aufgeregt sei sie dennoch nicht gewesen – und das ist auch nicht schwer zu glauben. Mit ihren zehn Jahren ist Helena alles andere als schüchtern. Die Fragen und der Ablauf seien durch ein Drehbuch vorgegeben gewesen und das Gleitschirmfliegen sowieso kein Problem: Helena ist bereits mit ihrem Vater in den Alpen geflogen und durfte dabei auch selber lenken. "Ich liebe Gleitschirmfliegen", sagt sie. "In der Luft gibt es genug Platz für alle."

Das Gleitschirmfliegen ist auch das einzige Hobby, dem sie trotz Corona noch nachgehen kann. Schwimmen, Chor und das Zirkustraining müssten ausfallen. Das sei aber halb so wild: "Dann bin ich nicht so ausgebucht." Mittlerweile darf Helena wieder in die Schule und das gefällt ihr um einiges besser als Online-Unterricht. Ihre Freunde und Freundinnen sind von Helenas Auftritt im Fernsehen jedenfalls alle begeistert und auch Helenas kleine Schwester Luisa findet das Ergebnis toll. Sie haben die Sendung nämlich alle schon vorab auf DVD sehen dürfen.

Info: Die Sendung mit Helena läuft am Samstag, 27. März, um 7.40 Uhr (ZDF) und am Sonntag, 28. März, um 17 Uhr (Kika).