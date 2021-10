Von Marion Gottlob

Heidelberg. Fast 20 Jahre lang war Heinz Waegner Leiter des Wichernheims: "Ich habe immer gerne gearbeitet", blickt er auf diese Zeit zurück. Er war 37 Jahre bei der Evangelischen Stadtmission und seit 2001 Leiter des Wichernheims in der Plöck, wo obdachlose Männer und Frauen eine Möglichkeit zur Übernachtung oder ein stationäres Zuhause für den Übergang in ein bürgerliches Leben finden können. Der 66-Jährige hat in dieser Zeit viele Schicksale kennengelernt: "Man wusste nie, was der Tag bringen würde. Gerade das war für mich so interessant." Nun ist er im Ruhestand.

Am Wichtigsten war und ist ihm die Achtung vor den Menschen, auch und gerade vor Obdachlosen. Natürlich weiß er von den Obdachlosen, die ohne Arbeit auf dem Bismarckplatz ihre Tage verbringen und von vielen verachtet werden. "Aber ich wollte zeigen, dass obdachlose Menschen nicht faul sind." Dazu brachte er Verständnis und Geduld mit. "Wir haben die Betroffenen begleitet. Wir haben nur Maßnahmen eingeleitet, mit denen sie einverstanden waren." So gab es auch nach Rückfällen manchmal eine neue Chance – auch wenn die Verhandlungen mit den Kostenträgern dann sehr schwierig waren.

Hintergrund Gerhard Emig führt nun das Wichernheim in der Plöck Der neue Leiter des Wichernheims ist Gerhard Emig. Er ist in Heppenheim aufgewachsen und hat dort seinen Zivildienst im Sekretariat einer katholischen Gemeinde gemacht. Danach folgte ein Studium in Frankfurt am Main zum Diplom-Sozialarbeiter. Nach einer Station am Jugendhaus in Stuttgart kam er nach [+] Lesen Sie mehr Gerhard Emig führt nun das Wichernheim in der Plöck Der neue Leiter des Wichernheims ist Gerhard Emig. Er ist in Heppenheim aufgewachsen und hat dort seinen Zivildienst im Sekretariat einer katholischen Gemeinde gemacht. Danach folgte ein Studium in Frankfurt am Main zum Diplom-Sozialarbeiter. Nach einer Station am Jugendhaus in Stuttgart kam er nach Heidelberg. Hier studierte er an der Universität vier Semester Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie. Neben dem Studium jobbte er an der Pforte des Wichernheims. Als dort 1988 eine Stelle frei wurde, nutzte er die Chance und nahm sie an: "Das hat gut gepasst. Die Arbeit mit den Wohnungslosen war schon immer mein Ding. Die Themen Armut und Gerechtigkeit sind für mich interessant." Als Heinz Waegner 2001 die Leitung des Wichernheims übernahm, wurde Gerhard Emig zeitgleich stellvertretender Leiter. Die beiden Männer schätzen sich gegenseitig und arbeiteten eng zusammen. Im vergangenen Jahr wurde Emig nun Waegners Nachfolger und Leiter des Wichernheims. Der 63-jährige Experte setzt sich als Mitglied von Arbeitskreisen auf Landes- und Bundesebene für die Interessen von Wohnsitzlosen ein: "Die Frage nach bezahlbarem und auch zur Verfügung stehenden Wohnraum für wohnungslose Menschen, die wieder in die Gesellschaft zurückfinden wollen, wird immer schwieriger." So ist es ihm wichtig, dass diese Menschen nicht vergessen werden – bei der Frage nach bezahlbarem Wohnraum, aber auch bei der Teilhabe an der Gesellschaft. Emig betont: "Ich wünsche mir, dass wir auch diesen Menschen mit Respekt begegnen."

Heinz Waegner ist in Heidelberg geboren und in Neckargemünd groß geworden. Als Jugendlicher war er Spielführer im Fußball. "Mir waren der Zusammenhalt wichtig und die Einhaltung der Regeln: Wenn der Schiedsrichter pfeift, dann hat er Recht." Nach der zehnten Klasse verließ er das Helmholtz-Gymnasium und machte in Neckargemünd an der Elly-Heuss-Knapp-Schule für Sozialpädagogik eine Ausbildung zum Erzieher. In einem privaten Kinderheim in Wilhelmsfeld und in einem Kindergarten in Schriesheim sammelte er erste Berufserfahrungen, damals als einziger Mann: "Zu einigen Kolleginnen der Schule habe ich bis heute Kontakt."

Anschließend absolvierte er ein Studium an der Fachhochschule für Sozialpädagogik in Mannheim zum Diplom-Sozialarbeiter. Schon zuvor hatte er seine Frau Petra in einem Urlaub in Dänemark kennengelernt, wohin beide schwerbehinderte Jugendliche begleiteten. Sie heirateten, die erste Tochter kam zur Welt. "Zunächst hatte meine Frau für den Lebensunterhalt gesorgt, nun war ich an der Reihe", erzählt er.

Im Jahr 1983 wurde er als Sozialarbeiter im Wichernheim eingestellt. Die Betroffenen waren zwischen 18 und über 80 Jahre alt. Für die Männer war oft eine Trennung von der Partnerin der Auslöser für Obdachlosigkeit. Schwierigkeiten mit Alkohol oder Drogen, Schulden und psychische Probleme kamen meist dazu. Das Wichernheim bot damals die Möglichkeit einer Übernachtung für Männer für ein oder mehrere Nächte, damals in Drei-Bett- und heute in Ein-Bett-Zimmern. Bald kamen Angebote für Frauen dazu. "Frauen haben oft Gewalt erfahren. Manche kamen abends grün und blau geschlagen zu uns – am nächsten Tag sind sie zu ihren Partnern zurückgekehrt."

Ihnen konnte das Wichernheim nicht helfen. Aber wenn sich Menschen entschließen, ihr Leben zu ändern, finden sie dort Unterstützung. "Das Team bietet Frauen Hilfe nach Gewalterfahrungen an, unsere Mitarbeiter helfen bei einer Suchterkrankung und vermitteln an die Fachstellen. Es gibt die Beratung für eine Regulierung der Schulden. Unsere Berater bemühen sich auch darum, dass Betroffene auf Wunsch wieder Kontakt zu ihren Familien und Kindern aufnehmen können." Wichtig ist ihm auch: "Wenn die Betroffenen diesen Weg erst einmal nicht weitergehen können, dann halten die Begleiter auch inne."

Es ist nicht leicht, Menschen auf der Straße mit Hilfsangeboten zu erreichen. So wurde 1998 in Walldorf die "Plattform", eine Fachberatung für Wohnsitzlose, gegründet. Hier finden sie Kaffee und Gespräche, und das ohne Verpflichtung. Schon immer gab es Arbeitsangebote im Wichernheim. Mitarbeiter Werner Johnen hatte die Markt-Nische der Flechtarbeiten zum Beispiel für Thonet-Stühle entdeckt. "Eine wertvolle Handarbeit. Wenn der Faden kurz vor Abschluss reißt, dann muss man neu beginnen." Mit einem Stuhl-Museum wirbt die Evangelische Stadtmission für die Arbeit der Obdachlosen mit Sonderausstellungen wie zum Beispiel mit Künstler Jurij Sacharow aus Simferopol auf der Krim, der Stühle und Tische aus Wurzeln fertigt.

Im Jahr 2008 begann eine enge Kooperation zwischen Wichernheim und der Manfred-Lautenschläger-Stiftung, die in Schriesheim die damalige Kerzenfabrik kaufte. Aus dem Anwesen entstand unter der Leitung von Ehefrau Petra Waegner ein Bauernhof mit mehr als 100 Tieren, mit Schafen, Ziegen und Hühnern, aber auch mit vier Therapie-Pferden. "Häufig haben obdachlose Menschen eine enge Beziehung zu Hunden. Den Tieren ist es nicht wichtig, ob ein Mensch obdachlos oder psychisch krank ist", erklärt Waegner.

So wurde aus der ehemaligen Kerzenfabrik der Mühlenhof. Obdachlose übten dort Zuverlässigkeit bei der Arbeit ein und erlebten Gemeinschaft mit regelmäßigen Mahlzeiten. Für das Projekt zog die Familie Waegner auf den Hof, und das Ehepaar absolvierte unter anderem einen Schäfer- und einen Kettensäge-Kurs. "Das konnte man alles lernen", erläutert Waegner. Zum jährlichen "Tag der offenen Tür" kamen regelmäßig 3000 bis 4000 Besucher.

Erfolge in der Arbeit mit Obdachlosen sind nicht so häufig, aber doch möglich: Ein Betroffener war mehrere Jahre wegen bewaffneter Raubüberfälle im Gefängnis gewesen. Nach der Trennung von einer Partnerin kam er ins Wichernheim und nahm an der Arbeitstherapie im Mühlenhof teil. Doch oft war er morgens so betrunken, dass er nicht arbeiten durfte. Dann entschloss er sich zur Langzeittherapie und wurde zu einem treuen Mitarbeiter auf dem Mühlenhof. Mit Hilfe von Heinz Waegner fand er ein eigenes Dach über dem Kopf und konnte seine Schulden regulieren, sodass er zum Unterhalt seiner Kinder beitragen kann. Er hat wieder eine Partnerin und eine Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt.

Heinz Waegner betont: "Meine Arbeit im Wichernheim war nur in einem guten Team möglich." Die Mitarbeiter konnten sich auf ihn verlassen. Ebenso wichtig war die Vernetzung mit den anderen Einrichtungen in der Stadt. Heinz Waegner ist schon vor einem Jahr in den Ruhestand gegangen, doch aufgrund der Corona-Krise wurde er erst jetzt offiziell verabschiedet. So hat er nun mehr Zeit für seine Hobbys wie etwa das Radfahren, die Bienenzucht, das Gärtnern und Angeln. Vor allem aber hat er Zeit für seine Frau Petra und das Enkelkind. Ein zweites Enkelkind ist unterwegs. Er freut sich: "Das ist ganz wichtig."