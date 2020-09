Von Leon Zorn

Heidelberg. Atemschutzmasken, die qualitativ hochwertig sind und zugleich nachhaltig und regional produziert werden – der Heidelberger Familienbetrieb Karl Oswald macht es möglich. Dessen Tochterfirma Osvirol startet mit der Herstellung von FFP2-Masken. Vergangenen Donnerstag wurde die Produktionsanlage im Wieblinger Taubenfeld offiziell in Betrieb genommen.

Karl Oswald, Geschäftsführer der Firma, beschreibt das Projekt als Initiative gegen den "Maskenwahnsinn". Mit dem Beginn der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach Atemschutzmasken für die Arbeit enorm an. Viele Firmen nutzten das aus und verkauften importierte Masken aus China zu Wucherpreisen. Oswald, der selbst durch seinen Großhandel für Friseurbedarf einige Betriebe mit medizinischen Einwegmasken belieferte, wollte das nicht mehr unterstützen. "So entstand der Plan, Masken nach den in Deutschland vorgeschriebenen Qualitätsstandards selbst zu produzieren", erklärt er.

Die zwölf Meter langen Produktionsmaschinen arbeiten effizient: 20 000 FFP2-Masken können in einer Tagesschicht hergestellt werden. Fotos: Rothe

Bereits Ende März wurden zwei Produktionsmaschinen aus China bestellt, sie erreichten Heidelberg im Juni. Die Fertigung konnte jedoch nicht gleich beginnen. "Das aus China mitgelieferte Produktionsmaterial für die Masken erfüllte die notwendigen Gütekriterien nicht. Hochwertige Vliesstoffe und festes Verbundmaterial sind Standards, die eine Maske zum Verkauf als zertifizierte FFP2-Atemschutzmaske erfüllen muss", erklärt Nick Herbig, Projektmanager von Osvirol. In Deutschland verlief die Suche nach Herstellern zunächst erfolglos, wegen der langen Lieferfristen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner, der zur Inbetriebnahme der Produktion anwesend war, konnte helfen. Schon von Planungsbeginn an war er vom Projekt begeistert. "Eine heimische Produktion der immer noch systemrelevanten Masken ist eine großartige Chance für unser Land. Mit Familie Oswald sah ich fähige Produzenten vor mir, die ich in ihrem Vorhaben unterstützen wollte", schildert Würzner. Er vermittelte Kontakte zum Weinheimer Unternehmen Freudenberg, das Oswald nun mit hochwertigen Ressourcen beliefert. Durch diese Zusammenarbeit wurde die Güteprüfung mit Bravour bestanden.

Der Herstellung der Masken steht nun nichts mehr im Weg. An den zwei Produktionsmaschinen, etwa zwölf Meter lang, wird zügig produziert: Monatlich können 1,2 Millionen Masken hergestellt werden. "Und das nur mit Tagesschichten", merkt Oswald an. "Bei Bedarf lässt sich die Kapazität durch Nachtarbeit problemlos verdoppeln."

Die Maske "Osvirol 8000" kommt preislich an die chinesischen Marktführer heran, mit deutschen Materialien wird aber eine deutlich höhere Qualität und Filterleistung geboten. "Wir sind mit unserem Produkt komplett ,Made in Germany’ und vor allem auch unabhängig vom Weltmarkt", sagt Oswald stolz. Bei der Produktion wird auch auf Nachhaltigkeit geachtet: Ohne Import von Ressourcen sind lange Lieferwege hinfällig, überschüssiges Material wird recycelt. Bundesweit gibt es bereits zahlreiche Abnehmer für das Produkt. Läuft die Produktion der Masken auch über die Zeit der Corona-Pandemie hinaus? "Unbedingt", meint Oswald. Bedarf sei in Krankenhäusern oder der Industrie prinzipiell immer gegeben.

Die ortsnahe und nachhaltige Produktion der Masken schone Ressourcen und Umwelt zugleich, in Verantwortung für zukünftige Generationen, hebt Karl Oswald hervor. Sein Betrieb investiert bereits in zusätzliche Produktionsanlagen, um weitere Produkte nach diesem Muster herzustellen.