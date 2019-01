Demnächst komplett gesperrt: die Hebelstraßenbrücke in der Weststadt, die über die Bahngleise führt. Foto: Rothe

Heidelberg. (rnz/mare) Der Neubau der Hebelstraßenbrücke im Mai wirft seine Schatten voraus. Montag, 14. Januar, wird die Brücke für den Autoverkehr gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Verkehr werde demnach über die Montpellierbrücke umgeleitet. Radfahrer und Fußgänger können die Brücke aber bis zum Start der Hauptarbeiten im Mai weiter nutzen.

Die 1952 errichtete Hebelstraßenbrücke ist eine von insgesamt elf Brücken, deren Baulast im Zuge der Privatisierung der Bahn im Jahr 1994 von der Deutschen Bahn auf die Stadt Heidelberg überging. Die meisten dieser Brücken befanden sich bereits damals in einem schlechten Zustand, so auch die Hebelstraßenbrücke. 2010 musste die zulässige Fahrzeuglast auf 30 Tonnen beschränkt und die Fahrbahn von vier auf zwei Fahrstreifen verringert werden. Im Frühjahr 2016 wurde die Fahrzeuglast auf zwölf Tonnen reduziert. Im Dezember 2017 wurde sie auf 3,5 Tonnen und die maximale Durchfahrtsbreite auf zwei Meter verringert.

Die Vollsperrung für Autos erfolge aus Sicherheitsgründen, da die Tragfähigkeit des Bauwerks sich massiv verschlechtert habe. Im Dezember wurde darum die Traglast bereits von 12 auf 3,5 Tonnen beschränkt. Trotzdem fuhren einige Lastwagenfahrer weiterhin über die Brücke. Deshalb wird die Brücke nun komplett dicht gemacht.

"Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Lastkraftwagenfahrer erlebt, die die Warnbeschilderung ignorieren und sich trotz Warnbaken und Betonabsperrung über die Hebelstraßenbrücke quetschen", sagte der Erste Bürgermeister Jürgen Odszuck. Das sei eine echte Gefahrenquelle und so sperre man die Brücke schon jetzt. "So kann sich auch die Umleitungsstrecke über die Montpellierbrücke bereits einpendeln", meint Odszuck.

Ab Ende Mai wird die alte Hebelstraßenbrücke abgerissen und wieder aufgebaut: mit drei Fahrspuren, breiten Radfahrstreifen und separaten Gehwegen. Das wird eine der Großbaustellen 2019.

Die vorbereitenden Arbeiten haben Ende November 2018 begonnen. Die neue Hebelstraßenbrücke wird als Stahl-Verbund-Konstruktion mit Mittelpfeiler ausgeführt. Gegenüber der bestehenden Brücke – mit 50 Metern Gesamtlänge und 18 Metern Nutzbreite zwischen den Geländern – wird sie um circa drei Meter verlängert und um einen Meter verbreitert.

Künftig gibt es drei Fahrspuren: zwei in Richtung Westen und eine in Richtung Osten. Daneben entstehen zwei Radfahrstreifen mit je zwei Metern Breite sowie 2,50 Meter breite Gehwege.

Der Neubau soll im März 2021 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei rund 12,1 Millionen Euro. Während der Bauzeit wird der Verkehr über die Montpellierbrücke umgeleitet.

Als weitere Querungen der Bahnanlagen stehen die Bürgerstraßenbrücke sowie die Geh- und Radwegbrücke im Zuge der Liebermannstraße (Verbindung in Richtung Bahnstadt) zur Verfügung.