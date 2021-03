Heidelberg. (RNZ) Zwei 26-jährige Syrer sollen illegal insgesamt über 150.000 Euro Umsatz mit dem sogenannten Hawala-Banking gemacht haben. Wie die Heidelberger Staatsanwaltschaft mitteilte, wird gegen die beiden Männer wegen des dringenden Verdachts der Erbringung unerlaubter Bankdienstleistungen ermittelt. Sie sitzen seit Ende Februar wegen Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft – es wird also befürchtet, sie könnten Beweismittel vernichten, Zeugen oder Mitbeschuldigte beeinflussen.

Das Hawala-Banking ist eine in vielen islamischen Ländern traditionelle Form des Bankwesens, taugt aber auch beispielsweise für Geldwäsche: Ein Kunde zahlt bar einen Betrag in einer "Filiale" ein, die dann einen Partner am Zielort kontaktiert. Dort wird das Geld dann ebenfalls bar ausbezahlt. Dafür entrichten die Kunden eine Gebühr. Die Geldbeträge werden also anonym, ohne Zeitverzögerung und mit geringen Kosten transferiert. Viele Migranten nutzen diese Netzwerke, um Geld an ihre Familien im Ausland zu überweisen.

Im Falle des Netzwerks der Beschuldigten wurden die Informationen über das auszuzahlende Geld über einen Sofortnachrichtendienst wie etwa Whatsapp an den Verwalter des getrennten "Geldtopfes" im Zielland übermittelt. Für den tatsächlichen Bargeldtransfer von einem Land in das andere und den Ausgleich der beiden Geldtöpfe wurden Kuriere eingesetzt. Wie hoch die Gebühren für die Kunden waren und wie das Geld in der Organisation verteilt wurde, wird noch ermittelt, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf RNZ-Anfrage mit.

Das Hawala-Netzwerk der Beschuldigten umfasste eine Vielzahl von Tatbeteiligten, die in unterschiedlichen hierarchischen Ebenen organisiert waren. Hawala-Büros der unteren Ebene waren die Einzahlungsstellen. Bei diesen soll es sich zumeist um Kontaktpersonen der beiden Beschuldigten in Restaurants, Juwelier- und Lebensmittelgeschäften gehandelt haben. Wie waren offenbar im gesamten süddeutschen Raum angesiedelt und bekamen Provisionen. Die Beschuldigten selbst waren auf einer höheren Ebene der Organisation tätig.