Heidelberg. Es ist ein neuer Dämpfer für die Impfkampagne in Deutschland: Seit Mittwoch wird das Vakzin des schwedisch-britischen Herstellers Astra-Zeneca auch in Baden-Württemberg nur noch an Über-60-Jährige verimpft. Für das städtische Kreisimpfzentrum (KIZ) im Pfaffengrund hat das "riesen Auswirkungen", wie Albertus Arends, medizinischer Leiter im KIZ und stellvertretender Vorsitzender der Heidelberger Ärzteschaft, erklärt: "Wir müssen jetzt unglaublich flexibel sein."

Glücklichweise konnte man aber rechtzeitig reagieren: So wurden bereits am Mittwoch alle, die einen Termin mit dem Astra-Zeneca-Vakzin hatten und unter 60 Jahre alt sind, mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft. Auch am heutigen Donnerstag wird das so sein. Arends appelliert deshalb an Betroffene, ihren Termin auf keinen Fall verstreichen zu lassen.

Und es gibt weitere gute Nachrichten: Nach Auskunft des Sozialministeriums in Stuttgart wirkt sich die neue Empfehlung nicht auf den Start der Impfungen in den Hausarztpraxen ab kommendem Mittwoch, 7. April, aus. Denn die Hausärzte werden ohnehin in den ersten beiden Wochen ausschließlich das Biontech/Pfizer-Vakzin verimpfen. Arends erklärt: "Die Bestellungen für den Impfstoff mussten wir am Dienstag bei den Apotheken abgeben." Der Großteil der Hausärzte in Heidelberg hätte dies seiner Information zufolge auch getan. "Die meisten wollen impfen", betont Arends.

Ohnehin ärgert sich der Allgemeinmediziner, dass Hausärzte erst so spät in die Impfkampagne mit einbezogen werden. "Unerhört" findet Arends zudem die Aussage von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass auch Tierärzte impfen dürften. "Da sieht man mal wieder, wie wir Hausärzte von der Politik geschätzt werden", so Arends.

Wie viel Impfstoff die Hausärzte letztlich bekommen, entscheidet sich final an diesem Donnerstag. Dann gibt es eine Rückmeldung aus den Apotheken, bei denen die Impfstoffe seitens der Hausärzte bestellt wurden. Aktuell sei vorgesehen, dass ein Arzt pro Woche 18 Impfdosen erhält. Für Arends’ Praxis in Neuenheim, die er gemeinsam mit der Allgemeinmedizinerin Nadja Köhl führt, hieße das: Beide Ärzte können in einer Woche nur 36 Patienten impfen. Die Liste der Patientinnen und Patienten allerdings, die impfwillig sind, sei deutlich länger. "Es wird unglaublich viel angefragt", berichtet Arends. Nicht nur bei ihm, sondern auch in den anderen Heidelberger Hausarztpraxen. So ist aus einer Praxis in Handschuhsheim zu erfahren, dass dort die Liste der Impfwilligen schon über 250 Namen zählt.

Arends insistiert deshalb: "Wir benötigen viel mehr Impfstoff in den Hausarztpraxen." Dringend müsse auch darüber nachgedacht werden, das russische Vakzin "Sputnik" in Deutschland einzusetzen. Außerdem sollten nicht nur Hausärzte, sondern auch Fachärzte in die Impfkampagne mit einbezogen werden. Dass das noch nicht längst geschehen ist, findet Dr. Florian Heimlich, Hals-Nasen-Ohren-Arzt in der Südstadt, "ziemlich frustrierend". Denn: "Wir Fachärzte würden alle gerne impfen."

Und das, obwohl der logistische Aufwand fürs Impfen enorm sei, wie auch Arends betont. "Aber es ist zu bewältigen." Auch mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Dieser könne, nachdem er von den Apotheken ausgeliefert wird, maximal 120 Stunden im normalen Kühlschrank gelagert werden. Der aufgezogene Impfstoff jedoch, der zuvor verdünnt wurde, ist nur maximal sechs Stunden haltbar. Das heißt: Sobald die Spritzen aufgezogen sind, müssen sie in dieser Zeit auch verimpft werden. Es ist also eine genaue Terminkoordination nötig. "Aber das schaffen wir", sagt Arends.

Nach Auskunft des Sozialministeriums werden die Hausarztpraxen ab Mitte April mit dem Astra-Zeneca-Vakzin ausgestattet. Dann kommt aufgrund der jüngsten Ereignisse auf die Hausarztpraxen eine noch viel schwierigere Aufgabe zu: "Dann müssen wir die Patienten von dem Impfstoff überzeugen", sagt Arends. Er selbst sei weiter vom Nutzen und der Wirksamkeit des Vakzins überzeugt. Und Arends glaubt auch weiter daran, dass die Impfkampagne in der gesamten Bundesrepublik mit den angekündigten Liefermengen im zweiten Quartal Tempo aufnimmt. "Ich bin Holländer", sagt er, "ich bleibe optimistisch."