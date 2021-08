Von Rolf Kienle

Heidelberg. Hansi Flick, damals noch Trainer von FC Bayern, ließ sich nicht lange bitten. Er schickte ein Trikot von sich nach Heidelberg; dank des Kontaktes schließlich auch noch eines von Bayern-Spieler Alphonso Davies. Empfängerin war Florence Brokowski-Shekete, im Hauptberuf Schulamtsdirektorin in Mannheim. Daneben betreibt sie eine Agentur für interkulturelle Kommunikation, um Integration und den respektvollen Umgang mit Menschen zu fördern.

Sie hatte nicht geplant, die Trikots zu Hause in einen Rahmen zu hängen – sie versteigerte sie für chronisch kranke Kinder und Jugendliche am Heidelberger Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. 1000 Euro übergab sie jetzt an die Heidelberger Stiftung Courage.

500 Euro brachte die Online-Versteigerung des Auktionshauses Metz für das Trikot von Hansi Flick. Es ging an ein Wohnungsbau-Unternehmen im Schwarzwald. Das Davies-Trikot ging für 200 Euro weg. Begonnen haben Brokowski-Sheketes Kontakte zu den Sportlern vor zwei Jahren, als sie Kemir Demirbay, damals Mittelfeldspieler bei der TSG Hoffenheim, für ein Gespräch mit Schülern gewinnen konnte. "Er erzählte von seiner Karriere und von Stolpersteinen", die ein junger Mann mit Migrationshintergrund zu bewältigen hat. Florence Brokowski-Shekete klopfte außerdem bei den Rhein-Neckar-Löwen und den Adlern an und gewann beispielsweise auch den US-amerikanisch-deutschen Basketballspieler Akeem Vargas aus Göttingen. Inzwischen nimmt die Aktion der Heidelbergerin Fahrt auf.

Die Stiftung Courage, die sich für eine ganze Reihe von Förderprojekten für chronisch kranke Kinder und Jugendliche engagiert, von "Fit für die Schule" bis zu psychologischer Begleitung, ist "froh um jeden Cent", wie Vorstandsvorsitzende Petra Köllner-Kleinemeier und Koordinatorin Claudia Paul bei der Scheckübergabe sagten.

Das Geld wird für eine neue Stelle des Lotsen eingesetzt, der die Aufgabe hat, Eltern beispielsweise bei Verwaltungsdingen und Anträgen optimal zu begleiten. Finanziert wird aber auch die erfolgreiche Musiktherapie, Ferienkurse oder das Kinder-Palliativ-Team – durchweg Projekte, die nicht oder nur teilweise durch das Gesundheitssystem abgedeckt werden. Vor knapp 20 Jahren wurde die Initiative Courage ins Leben gerufen, die inzwischen in eine Stiftung aufging. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, den chronisch kranken Kindern über die medizinische Versorgung hinaus mehr Lebensqualität und Lebensfreude während ihres Krankenhausaufenthalts zu geben.

Florence Brokowski-Shekete hat über ihr Leben und eigene Stolpersteine eine Biografie geschrieben: "Mist, die versteht mich ja" ist die Lebensgeschichte einer jungen Schwarzen, die in Norddeutschland aufwuchs.