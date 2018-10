Heidelberg. (pne) Als Doris Schraube am Donnerstagmorgen das Finanzcenter der Postbank in Handschuhsheim betreten wollte, stand sie vor verschlossenen Türen. Sie war nicht die einzige. "Vor dem Geschäft hat sich eine lange Schlange gebildet", so Schraube. Der Grund: Die Kunden waren davon ausgegangen, dass die Filiale in der Dossenheimer Landstraße - wie angekündigt - ab dem 4. Oktober wieder geöffnet sein würde. Doch statt eines Mitarbeiters am Schalter, bekamen die Kunden nur einen Zettel an der Scheibe der Eingangstür zu Gesicht. Darauf stand geschrieben: "Eröffnung der Postagentur verzögert sich."

"Das ist wirklich ein Unding", meint Schraube. Es könnten schließlich nicht alle zur Postfiliale in die Sofienstraße pilgern. Hinzu kommt: "Durch die Absperrungen und Baustellen herrscht dort ja momentan eh absolutes Chaos." Gerade älteren Menschen sei es nicht zuzumuten, für den Gang zur Post einmal durch die halbe Stadt reisen zu müssen.

Vergeblich stand am Donnerstagmorgen auch Ursel Schoch vor der Handschuhsheimer Filiale. "Es war noch nichts renoviert, nichts offen, keine Poststelle", äußerte sie ihren Unmut gegenüber der RNZ. Warum? Darüber erfuhren Schoch und die anderen nur sehr wenig.

Einzig der kleine Zettel an der Filialtür informierte die Kunden: "Leider konnte die Postbank die Räumung noch nicht komplett abschließen. Wir legen mit der Renovierung und der Einrichtung los, sobald die letzten Hürden durch die Postbank beseitigt sind."

Das Postbank-Finanzcenter schloss am 20. September die Türen für Umbauarbeiten. Die Räumlichkeiten sollen künftig von einem Einzelhändler betrieben werden, der Postkunden und Postbankkunden - abgesehen von der Beratung bei Geldanlagen - weitgehend dieselben Dienstleistungen wie bisher auch bietet.

Auch wenn die Deutsche Post AG formell nur Partner ist, teilte man dort auf Anfrage der RNZ mit, warum sich in der Dossenheimer Landstraße aktuell wenig tut: "Leider sind, was die Anmietung der Räume angeht, noch einmal Nachverhandlungen erforderlich geworden." Ein genaues Datum für die Eröffnung könne deshalb im Moment noch nicht genannt werden.

Ob es in absehbarer Zeit überhaupt dazu kommt - Doris Schraube ist sich da nicht so sicher. Sie befürchtet, dass die Filiale noch lange Zeit geschlossen bleiben könnte. "Das wäre für uns hier in Handschuhsheim eine absolute Katastrophe."