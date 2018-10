Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/rl) Am Donnerstagabend war die Suche nach einer Frau im Stadtteil Handschuhsheim erfolgreich. Eine 26-jährige Frau aus Bergheim war am frühen Abend als vermisst gemeldet worden. Da eine hilflose Lage der Frau nicht auszuschließen war und sich erste Hinweise auf den Aufenthalt im Wald rund um den "Turnerbrunnen" in der Mühltalstraße ergaben, wurde mit sechs Streifen, darunter auch einer Besetzung der Hundestaffel und einem Polizeihubschrauber ab 20.30 Uhr in dem dortigen Bereich gefahndet.

Gegen 23.30 Uhr wurde die Frau schließlich nahe des Waldweges "Talweg Winterseite" wohlbehalten aufgefunden. Sie wurde anschließend zur Untersuchung in eine Klinik eingeliefert.