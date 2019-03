Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/van) Ein Polizeihubschrauber war am Dienstagabend im Einsatz, nachdem eine Frau aus Heidelberg als vermisst gemeldet worden war. Die 80-Jährige hatte gegen 15 Uhr ihre Wohnung in Handschuhsheim verlassen und war am Abend nicht mehr zurückgekehrt.

Da die Dame an Alzheimer erkrankt ist, konnte die Polizei eine hilflose Lage nicht ausschließen. Die Beamten suchten mit allen verfügbaren Kräften nach der Vermissten, auch ein Personenspürhund kam zum Einsatz. Gegen 3 Uhr in der Nacht dann die Erlösung: Die 80-Jährige wurde in Frankfurt am Main von der Polizei wohlbehalten aufgefunden.