Heidelberg. (RNZ) Die Postbank verlagert ihr Dienstleistungsangebot in Handschuhsheim noch im September auf eine Partnerfiliale der Deutschen Post. Die Filiale in der Dossenheimer Landstraße 37 öffnet daher letztmalig am Donnerstag, 20. September.

Für die Bankkunden bedeutet dies zwar einen Wechsel von Standort und Ansprechpartnern, die Dienstleistungen der Post und Postbank können sie aber wie gewohnt in Anspruch nehmen. Zu diesem Zweck plant die Deutsche Post am Donnerstag, 4. Oktober, die Eröffnung einer neuen Partnerfiliale im selben Gebäudekomplex.

Für die "normalen" Postkunden, die das Brief- oder Paketangebot nutzen wollen, ändert sich also nichts. Als Grund gibt die Bank an, dass sich das Kundenverhalten - Stichwort Digitalisierung - verändert habe und dass immer wieder das Zweigstellennetz auf den Prüfstand gestellt werde.

Ihre Kunden informiert die Postbank per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die neue Partnerfiliale der Deutschen Post und den nächstgelegenen Geldautomaten, an dem Postbank-Kunden gratis Bargeld abheben können. Für beratungsintensivere Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite empfiehlt die Postbank die Filiale in Bergheim, Sofienstraße 8-10, oder die Postbank-Finanzberatung, die auf Wunsch auch zu Hause berät.