Heidelberg. (kaz) Die Husaren-Destillerie in Handschuhsheim ist eine Institution. Zum Jahresende schließt der Verkaufs- und Ausstellungsraum, den Heiner und Lore Schlicksupp vor 42 Jahren eröffneten. Die gute Nachricht: Die Brennerei selbst bleibt erhalten.

Internationale Erfolge bei Edelbrand-Prämierungen haben die Husaren-Destillerie weit über Heidelberg hinaus bekannt gemacht. Ein Großteil der Obstsorten, die vor Ort zu Destillaten und Likören verarbeitet werden, kommt demnach aus der Region. Zu den Raritäten gehören welche aus seltenen Wildfrüchten und Beeren.

In seinem Handwerk hat sich Heiner Schlicksupp stets fortgebildet, unter anderem an der Universität Hohenheim. Den eigenen Laden schließen er und seine Frau aus Altersgründen. Erhältlich sind die Produkte nach wie vor in ausgesuchten Geschäften, etwa im Hofladen Schlicksupp und bei Käse Kücherer in Handschuhsheim.

Info: Der Verkauf der Edelbrände im Gewann Husarenäcker 12 geht noch bis zum 23. Dezember: donnerstags und freitags von 14.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr.