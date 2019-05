Noch am 1. Mai zeigten sich die Bäume im Grahampark in ihrer vollen Pracht (l.). Letzte Woche wurden die Kronen stark ausgedünnt. Foto: Katzenberger-Ruf

Heidelberg-Handschuhsheim. (Kaz) Klettern, über Hängebrücken balancieren, rutschen, schaukeln: Kinder lieben das und Eltern sind froh, wenn sich der Nachwuchs so richtig austoben kann. Auf dem Spielplatz im Grahampark in Handschuhsheim herrschen dafür ideale Bedingungen. "Unser Sohn und unsere Tochter fühlen sich hier sehr wohl, deshalb sind wir mindestens ein bis zwei Mal pro Woche hier", ist an einem Sonntagvormittag von einem Paar vor Ort zu erfahren. Nach zwei Wochen Urlaub wundern sich Alexander und Rebecca allerdings über den starken Rückschnitt der bis vor kurzem noch so mächtigen Bäume.

"Die hatten doch schon voll ausgeschlagen, darf man die während der Vegetationszeit dann noch so stutzen?", wundert sich Rebecca. Das Landschafts- und Forstamt ordnete die dringend notwendige Maßnahme aus Sicherheitsgründen kurzfristig an, nachdem die städtischen "Baumkontrolleure" erhebliche Sturmschäden festgestellt hatten.

Demnach hätten Äste und Zweige aus großer Höhe herunterfallen könnten. "Darüber hab ich mir noch nie Gedanken gemacht", gesteht Gaby, die sich oft im Grahampark aufhält, weil sie zu Hause keinen Garten hat. Gern breitet sie die mitgebrachte Decke auf der Wiese aus, um ein Sonnenbad zu nehmen oder zu lesen. Weil das Wetter an diesem Vormittag eher durchwachsen ist, sitzt sie mit einem Buch auf einer Bank.

Zwei Buben spielen auf der Wiese Fußball. "Hier rennen immer Kinder rum, wäre ja schlimm gewesen, wenn da von oben was runtergekommen wäre", sagt Gaby. Der starke Rückschnitt durch einen Fachbetrieb betraf eine Rosskastanie, einen Ginkgo und zwei Linden. Nach Angaben des Landschafts- und Forstamtes wurden die Arbeiten am Montag planmäßig abgeschlossen. Die Krone einer Linde wurde mit Seilen gesichert. Im Grahampark stehen sieben Bäume, die älter als 70 Jahre sind und Stürmen nicht mehr so gut standhalten. "Der Frühling ist leider immer viel zu schnell vorbei", bedauert Gaby angesichts der bereits verblühten Kastanien.

Die Bäume im Grahampark und auf den anderen Grünflächen in der Stadt werden zweimal im Jahr kontrolliert - wenn sie Laub tragen und wenn sie kahl sind. Ein weiterer trockener und heißer Sommer würde die Situation verschlimmern, so die Experten. Das nasskalte Wetter in den letzten zwei Wochen habe der Natur gutgetan. Derweil waren die Bäume im Grahampark vor einigen Jahrzehnten einer ganz anderen Gefahr ausgesetzt.

"Die wollten Ende der siebziger Jahre doch tatsächlich eine Tiefgarage unter den Park bauen", erinnert sich ein älterer Herr. Doch dies habe eine Bürgerinitiative zum Glück verhindert. Er geht fast jeden Tag im Grahampark spazieren. Dass die Wege inzwischen geteert wurden, findet er gut. "Könnte ja sein, dass ich auch bald einen Rollator brauche."