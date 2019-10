Heidelberg. (pol/rl) Sachschaden entstand beim Zusammenstoß einer Straßenbahn und einem Auto am Montagmorgen in Handschuhsheim. Gegen 10.30 Uhr war eine 78-jährige Opel-Meriva-Fahrerin auf der Berliner Straße in Richtung Norden unterwegs. Als die Frau nach links in die Zeppelinstraße abbiegen wollte, stieß mit einer in gleicher Richtung fahrenden Bahn der Linie 21 zusammen.

Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch 8000 Euro Sachschaden.