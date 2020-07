Heidelberg. (RNZ/lyd) Im Stadtteil Rohrbach finden von kommenden Montag Tiefbauarbeiten in der Haberstraße statt, teilt die RNV mit. Diese sollen bis zum 28. August andauern. In diesem Zeitraum kann die Buslinie 27 in Richtung Rohrbach Süd die Haltestelle "Im Breitspiel" nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle "Hertzstraße" auszuweichen.