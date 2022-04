Heidelberg. (hob) Da kommt etwas auf die Pendler zu: Im zweiten Halbjahr wird die Bushaltestelle Peterskirche in der Friedrich-Ebert-Anlage barrierefrei ausgebaut. Außerdem werden der Straßenbelag sowie die Leitungen erneuert. Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss stimmte der Maßnahme in seiner letzten Sitzung einstimmig zu.

"Wir wollen die Arbeiten mit dem barrierefreien Ausbau der Haltestelle Universitätsplatz verbinden", bekundete Baubürgermeister Jürgen Odszuck. So will die Stadt erreichen, dass die "Bagatellgrenze" überschritten wird und Fördergelder über das Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von bis zu 100.000 Euro eingeworben werden können. Die Kosten für die Arbeiten in der Friedrich-Ebert-Anlage belaufen sich insgesamt auf 730.000 Euro. Die geschätzte Bauzeit ist dreieinhalb Monate.

Die Arbeiten werden in drei Bauphasen unterteilt. Im ersten Abschnitt muss der Autoverkehr von der Altstadt in Richtung Molkenkur über die Klingentorstraße umgeleitet werden. Stärkere Behinderungen gibt es ab der zweiten Bauphase. Sobald die Mittelinsel der Friedrich-Ebert-Anlage barrierefrei ausgebaut wird, ist die wichtige Ost-West-Achse nur noch zweispurig befahrbar – eine Fahrbahn in jede Richtung. Für etwa zwei Wochen wird die Straße in Fahrtrichtung Osten sogar ganz gesperrt.

Die Stadträte kritisierten, dass dies nach den derzeitigen Planungen voraussichtlich in der Schulzeit geschehen soll. Doch Odszuck betonte, dass man auf den genauen Zeitablauf nur wenig Einfluss habe. Dies hänge auch mit der Bewilligung der Fördergelder zusammen.