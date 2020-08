Wer gestern auf der B 37 unterwegs war, brauchte viel Geduld. Grund dafür ist eine Baustelle am Neckarufer, die vermutlich noch bis 11. September dauert. Foto: Rothe​

Heidelberg. (hob) Viel Geduld brauchten die Autofahrer am Montag im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke und des Bismarckplatzes. Der Grund: An der neckarseitigen Stützmauer der Bundesstraße B37 wird im Abschnitt zwischen der Brücke und dem Sportboothafen seit Montag das vorhandene Geländer auf 1,30 Meter erhöht. Außerdem wird in diesem Zusammenhang auch der Gehweg saniert. Damit erfüllt die Stadt die Vorgaben des baden-württembergischen Verkehrsministeriums. Die Arbeiten dauern laut städtischer Pressemitteilung voraussichtlich bis Freitag, 11. September.

Der neckarseitige Fahrstreifen in Richtung Mannheim muss für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt werden. Der Verkehr von Neckargemünd in Richtung Mannheim wird über die Bergheimer Straße und die Thibautstraße umgeleitet. Im Bereich der Baustelle ist ein Notweg für Fußgänger und Radler eingerichtet.

Zeitweise staute sich der Verkehr über die Heuss-Brücke bis nach Neuenheim und auf den Neckarstaden bis zur Stadthalle. Auch der Straßenbahnverkehr war für etwa 45 Minuten unterbrochen. Der Grund hierfür war jedoch ein Unfall, der sich gegen 9.20 Uhr ereignete. Eine Autofahrerin, die vom Bismarckplatz in Richtung Neuenheim unterwegs war, wollte an der Kreuzung Sofienstraße/Neckarstaden einen anderen Pkw umfahren. Als sie nach links zog, übersah sie die hinter ihr kommende Bahn der Linie 5 und wurde in ein anderes Auto geschoben. Verletzt wurde niemand.