Heidelberg. (pol/run) Mehrere Anwesen, Sitzbänke und auch ein Fahrkartenautomat rund um den Universitätsplatz in der Heidelberger Altstadt wurden in der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtsfeiertag von bislang unbekannten Tätern mit schwarzer Farbe besprüht. Verschiedene Schriftzeichen brachten die Unbekannten an mindestens sieben Objekten an. In welcher Höhe Gesamtsachschaden entstand, ist bislang noch nicht geklärt.

Ein Anwohner der Hauptstraße wurde am Mittwochvormittag auf die Sachbeschädigungen aufmerksam und informierte die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu den Farbschmierereien geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, zu melden.