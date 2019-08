Von Werner Popanda

Heidelberg. "Den Täter zieht es immer wieder an den Tatort zurück!", scherzte Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck. Denn auch seine diesjährige Baustellensommertour führte ihn wieder zum Neubau der Kirchheimer Höllenstein-Siedlung. Seit letztem Jahr ist allerdings einiges passiert. "Aus einem großen Loch ist ein großes Haus geworden", stellt Odszuck fest. Die Arbeiten im vierten und letzten Bauabschnitt des Projekts der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) liegen im Zeitplan: Fertiggestellt sein soll der Bauabschnitt in etwa einem Jahr. GGH-Projektleiter Sebastian Streckel meint, die hier entstehenden Mietwohnungen könnten eventuell schon ab dem 1. August 2020 bezogen werden.

Ins Detail ging Gerald Kraus. Der Leiter des GGH-Bestandsmanagements berichtete, dass angrenzend an den Quartiersplatz im Erdgeschoss ein Gemeinschaftstreff mit Concierge, Café, Arztpraxen und eine inklusive Wohngemeinschaft geplant seien. Darüber hinaus sei im Zuge der Gesamtmaßnahme vorgesehen, auch Großteile der Außenanlagen, Gehwege und Straßen zu verbessern und neu zu gestalten.

Der Name "Im Höllenstein" klingt nicht allzu verführerisch für einen Wohnort. Selbst dann nicht, wenn man vom "Helleschtee" spricht. Woher der Name kommt, beantwortet Philipp Körner in "Kirchheim - Ein heimatkundlicher Überblick": Demnach seien im Dreißigjährigen Krieg viele Kirchheimer und Rohrbacher geflüchtet und ab 1648 wieder zurückgekehrt. Mittlerweile seien jede Menge Grenzsteine, die "die Äcker, Gewanne und Gemarkungen gekennzeichnet hatten, verschwunden" gewesen. Die Folge: Konflikte zwischen den Gemeinden. Man habe sich schließlich auf eine unübliche Prozedur zur Grenzbestimmung geeinigt: Der für seine enormen Körperkräfte bekannte Rohrbacher Steinhauer Peterhans sollte einen von ihm hergestellten Grenzstein von Rohrbach in Richtung Kirchheim tragen. "Dort", schreibt Körner, "wo er diesen absetzen musste, sollte die Grenze sein". Er sei "schließlich, nachdem er schon die ersten Kirchheimer Häuser erreicht hatte, unter der Last des schweren Steines tot zusammengebrochen". Daraufhin sei gemunkelt worden, dass es bei diesem Vorfall nicht mit rechten Dingen zugegangen sei und Peterhans sich dem Teufel verschrieben gehabt habe. Deshalb könne dieser "im Grab keine Ruhe finden und würde nachts durch die Felder streichen". "Einige Kirchheimer und Rohrbacher", schließt Körner die "Sage vom Höllenstein", "wollten den vom Höllenfeuer umloderten Geist des Peterhans sogar gesehen haben." pop

Dabei würden die inneren Quartiersstraßen Buchenweg und Im Höllenstein für den regulären Verkehr gesperrt und mit den Verbindungswegen einen autofreien Aufenthaltsort innerhalb des Quartiers bilden. Unterm Strich werde, so Kraus, der Quartiersplatz mit den angrenzenden Sondernutzungen der "städtebauliche und gemeinschaftliche Mittelpunkt des Wohngebiets". Dies verband er mit einem kurzen Rückblick auf die Geschichte des Höllenstein-Quartiers von 1929. In den 126 Wohnungen seien ursprünglich nicht einmal Bäder gewesen. 1950 seien dann noch weitere 187 Wohnungen hinzugekommen.

Eine Besonderheit der Zwei-Zimmer-Wohnungen seien "gefangene Zimmer" gewesen, sprich: Zimmer, die man nur über ein anderes Zimmer habe betreten können. Im neuen Höllenstein-Quartier mit seinen alles in allem 335 Mietwohnungen, die es zur bislang größten Quartiersentwicklung der GGH machen, gehöre so etwas natürlich der Vergangenheit an.

Die Bewohner der ehemaligen Höllenstein-Siedlung mussten für das Projekt ihre angestammte Heimat verlassen. Kaum Kinder seien darunter gewesen, so Kraus, weshalb pro Kopf über 45 Quadratmeter Wohnfläche beansprucht worden seien. Für die Zukunft habe man sich eine "gesunde Durchmischung der Wohnungen zu vernünftigen Preisen" zum Ziel gesetzt. Dass nun im "neuen Höllenstein" pro Kopf nur noch 30 Quadratmeter Wohnfläche beansprucht würden, zeige, dass das Ziel erreicht worden sei. Nach Einschätzung von Kraus werden am Ende gut 15 Prozent der Ehemaligen zurückgezogen sein. Viele Übergangsquartiere seien zu Dauerquartieren geworden. Für die Rückkehrer wird sich der Mietpreis laut Streckel dann um einen Euro pro Quadratmeter erhöhen.

In den ersten drei Bauabschnitten sind seit 2014 insgesamt 250 nagelneue Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen entstanden. Alle Wohnungen sind barrierefrei erschlossen. 212 Wohnungen sind altersgerecht schwellenarm und 22 Wohnungen darüber hinaus barrierefrei rollstuhlzugänglich. Für Haushalte mit Wohnberechtigungsschein seien 60 Wohnungen vorgehalten worden. Darüber hinaus geplant seien Stellplätze für Car-Sharing-Autos und ein Verleih von Lastenfahrrädern. Von den 56 Stellplätzen in der Tiefgarage sollen 20 Stellplätze - und damit ein gutes Drittel - mit einem Anschluss für das Laden von Elektrofahrzeugen ausgestattet werden.

"Hier wurde der Mut gefunden, auch experimentell zu Werk zu gehen", lobte Odszuck. Sowohl in sozialer Hinsicht dank der "speziellen, genau auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden sowie Seniorinnen und Senioren zugeschnittenen Wohnungstypen" als auch in Sachen Mobilitätskonzept. All das, so Odszuck, "tut der Nachhaltigkeit gut" und sorge für "ein Stück weit Stadtqualität".