Heidelberg. (pol/rl) Am Sonntagnachmittag versuchte eine 53-Jährige, einer 25-Jährigen am Hauptbahnhof den Koffer zu klauen. Die Tatverdächtige zog mehrfach am Griff des Koffers. Allerdings bemerkte die 25-Jährige das Ganze rechtzeitig und verhinderte so den Diebstahl. Danach spuckte die 53-Jährige der jungen Dame vor die Füße und verließ das Bahnhofsgebäude.

Eine Streife der Bundespolizei, die das Ganze mitbekommen hatte, stellte die 53-Jährige noch auf dem Bahnhofsvorplatz und brachte sie auf die örtliche Wache. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen kam die 53-Jährige wieder auf freien Fuß.