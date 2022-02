Heidelberg. (pol/mün) Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Heidelberger Bahnstadt wurden in der Nacht zu Mittwoch von einer Explosion aus dem Schlaf gerissen. Gegen halb vier hatten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Schwetzinger Terrasse gesprengt.

Die Täter konnten unerkannt mit ihrer Beute entkommen. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.