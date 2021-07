Heidelberg (rie). Die Nachtschwärmer wunderten sich doch sehr: Da leuchteten am späten Freitagabend und noch mitten in der Nacht plötzlich mehrere Hausfassaden in Heidelberg. Besonders am Marktplatz, aber auch am Universitätsplatz, wo die Neue Uni als "Leinwand" diente, blieben viele Passanten stehen, um sich die Lichtinstallation genauer anzuschauen. Was hatte es damit auf sich?

Hinter der Aktion steckt das Interkulturelle Zentrum der Stadt Heidelberg. Die Projektionen zeigten Texte und Filmschnipsel von und über den US-amerikanischen Schriftsteller James Baldwin. Mit den Projektionen kündigte das IZ eine besondere Aktion am Samstag, 10. Juli, an. Denn dann wird die Skulptur "The Helpless" im Innenhof des Palais Graimberg am Kornmarkt aufgestellt.

Die Skulptur, die das IZ gemeinsam mit dem französischen, in Heidelberg lebenden Künstler Jean-Luc Cornec entwickelt hat, besteht aus einzelnen Buchstaben, die gemeinsam einen Satz von James Baldwin ergeben: "It is a very rare man who does not victimize the helpless" (deutsch: "Es gibt wenige Menschen, die einen Hilflosen nicht zum Opfer machen"). Im Sommer 2018 war die Skulptur schon einmal im Schlossgarten zu sehen – allerdings lagen da die Wörter des Satzes noch einzeln herum. Am Samstag ist das fast vier Meter hohe Kunstwerk erstmals in voller Pracht zu erleben. Die Skulptur soll eine Einladung zum Nachdenken sein. Sie soll dazu anregen, über Entkolonialisierung – auch des Denkens – nachzudenken.

Die Skulptur im Innenhof des Palais Graimberg ist am Samstag, 10. Juli, ab etwa 21 Uhr zu sehen. Coronabedingt sind nur 40 Personen gleichzeitig zugelassen. Begleitend gibt es auf dem Kornmarkt eine Lichtinstallation.