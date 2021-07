Rund 80 Studierende und Lehrkräfte zogen am Freitagnachmittag durch die Stadt, um sich für eine Rückkehr zur Präsenzlehre in den Hochschulen starkzumachen. Foto: Kreutzer

Von Arnd Janssen

Heidelberg. Die Studentinnen und Studenten haben die Nase voll: Während die Corona-Lockerungen im Kulturbetrieb und öffentlichen Leben langsam Fahrt aufnehmen, bleiben Hochschulen bis auf Weiteres zumindest teilweise geschlossen. Die Initiative "Online-Leere" forderte deshalb bei einer Demo durch die Heidelberger Altstadt am Freitagnachmittag eine Rückkehr zur Präsenz. "Seit anderthalb Jahren verharren wir in Einsamkeit und vor schwarzen Kacheln am Bildschirm", sprach Mitorganisator Jakob Zürn zu etwa 80 Demonstranten und spielte damit auf die omnipräsente Konferenz-Software an, die für viele Studierende zum Alltag gehört.

Die Studentin bezeichnet die Videokonferenz-Plattform „Zoom“ als „Doom“ – also als Untergang. Foto: Kreutzer

Die jungen Erwachsenen fordern ein Konzept, das nach drei langen, rein digitalen Semestern an der Hochschule, die Rückkehr zu einem vollwertigen Präsenzstudium ermöglicht. Man sehe sich als eine der am stärksten betroffenen Gruppen der Pandemie. Mehrere Redner bei der Kundgebung sprachen soziale Vereinsamung und die damit verbundene Zunahme psychischer Probleme an. "Ihr habt zurückgesteckt, gehofft und Unterstützung zugesichert, euch solidarisch für die Gemeinschaft gezeigt", fasste Jonas Hertwig, Student an der Pädagogischen Hochschule (PH) zusammen, wie viele sich im Lockdown fühlten. "Doch dann kamen andere Gefühle: Überforderung, Einsamkeit, Abgeschlagenheit", so Hertwig. "Kämpft für eure Werte, zeigt, dass ihr zurückwollt an die Uni", appellierte er an die Zuhörer.

Mit lauter Musik und Plakaten mit Aufschriften wie "Präsent bleiben", "Gebt uns unsere Uni wieder" und "Onlinelehre tötet Bildung" zogen die Studierenden durch die Hauptstraße und erhielten von einigen Schaulustigen älteren Semesters Applaus. Mit Parolen machte man zusätzlich auf sich aufmerksam: "Online – nein danke" und "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Uni klaut". Wen die jungen Leute dabei genau adressierten, wurde nicht ganz deutlich, vielmehr ging es ihnen darum, ihre Selbstbestimmung und ihr "altes Leben" zurückzufordern. Denn die deutschlandweit agierende Initiative "Online-Leere" will nicht nur ein Präsenzstudium im Wintersemester, sondern auch ein Impfangebot sowie finanzielle, soziale und psychologische Hilfsangebote für Studierende.

Dies betrifft zuallererst diejenigen in niedrigen Semestern, die ein Präsenzstudium teils noch gar nicht kennen. Diese Zielgruppe war bei der Kundgebung auch besonders stark vertreten. "Nach dem dritten Semester macht es einen mürbe – die Treffen, die gemeinsamen Mittagessen fehlen", klagte der 22-jährige Politik-Student Paul Kaiser. "Es ist deprimierend: Kultur darf wieder stattfinden, aber die Uni ist noch zu", bestätigte auch sein Freund Simon (25).

"Ich würde gerne mal was vom Studentenleben haben, man ist nur für sich", sagte Antonia, Kommunikationsdesign-Studentin aus Mannheim. "Ich fühle mich alleingelassen", erklärte auch Johanna, Sonderpädagogik-Studentin an der PH. "Bildung ist wichtig, ich kann aber nicht alleine studieren und es ist nicht absehbar, dass es besser wird", beschwerte sich die 22-Jährige, die als Drittsemesterin ihr gesamtes Studium am Laptop verbracht hat. Schließt man diesen, sei die Uni weg – ein Gefühl, das sich bei Präsenzlehre im Unterricht nicht einstelle. Professor Thomas Fuchs versuchte sich an einer philosophischen Perspektive der Lehrenden: "Die Verkörperung unserer Kognition ist plastisch, das Digitalisierte kann dies nur ergänzen." Weiter führte er aus: "Die gemeinsame Anwesenheit ist die wirksamste Gegenwart, die wir haben."

Und Laura Hepp, PH-Studentin und Unterstützerin von "Online-Leere" forderte eine klare Perspektive: "Viele Hochschulen haben schon angekündigt, dass das nächste Semester größtenteils wieder online stattfinden soll, andere halten sich bedeckt. Wir fordern von der Politik: Sprecht über uns und mit uns – lasst uns präsent bleiben."