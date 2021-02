Heidelberg. (lyd) Heute vor einem Jahr starben Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar un Kaloyan Velkov. Die Hanauer wurden am 19. Februar 2020 erschossen von einem Mann, der zudem seine Mutter und schließlich sich selbst erschoss.

Auch in Heidelberg wird am Freitag bei zwei Demonstrationen der Opfer gedacht: Um 15 Uhr am Anatomiegarten und um 16 Uhr am Bismarckplatz.