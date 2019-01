Heidelberg. (pol/mare) Eine Geburtstagsfete in einem Jugendzentrum in der Römerstraße ist am Freitagabend aus dem Ruder gelaufen und zu einer Schlägerei unter Jugebdlichen ausgeartet. Dabei wurde ein 15-Jähriger verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Der Teenager musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, da er schwere Verletzungen im Gesicht erlitten hatte. Auf ihn wurde nämlich eingeschlagen und - als er schon am Boden lag - ins Gesicht getreten. Und zwar von einem etwa 17 Jahre alten Jugendlichen, der etwa 1,80 Meter groß war und kurze schwarze Haare bis in die Stirn und hohe Wangenknochen gehabt haben soll. Er trug einen Parka mit Pelzkragen, wie die Polizei meldet.

Er war Teil einer Gruppe Jugendlicher, die zuvor die Fete eines 16-Jährigen störte. Gegen 23.30 Uhr kam es dann zu einem Streit, weswegen ein Betreuer die Polizei rief. Die Angreifer waren bei deren Eintreffen aber schon verschwunden.

Sie leitete zwar eine Fahndung ein und kontrollierte mehrere Jugendliche. Ob sie aber beteiligt waren, ist noch nicht klar.

Wer also noch Hinweise hat, kann sich unter der Rufnummer 06221/991700 bei den Beamten melden.