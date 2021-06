Künftig soll diese Gaststätte in der Unteren Straße einen leicht abgeänderten Namen tragen. Ein Monteur entfernte am Montagvormittag die Buchstaben. Foto: Friederike Hentschel

Von Julia Lauer

Heidelberg. Als Simon Wakeling die Gaststätte 1994 pachtete, gehörte der Schriftzug bereits zur Hausfassade. "Gasthaus zum Mohren" stand in schwarzen Lettern über dem Eingang zu jenem Wirtshaus in der Unteren Straße. Dieser Schriftzug ist nun Geschichte: Die Buchstaben, die an der weinrot getünchten Hausfassade prangten, liegen am Montagvormittag abmontiert vor der Kneipe. Inhaber Simon Wakeling steht auf einer Hebebühne und reinigt mit einem Lappen den Bereich über der Eingangstür.

Ist das eine Reaktion auf die Diskussion im vergangenen Jahr? Nachdem die Berliner Verkehrsbetriebe bekannt gegeben hatten, die U-Bahn-Station "Mohrenstraße" umbenennen zu wollen, war auch Kritik am Namen der Heidelberger Gaststätte aufgekommen; ein Student stellte Strafanzeige wegen Beleidigung. "In dem Namen der Kneipe kommt Geringschätzung zum Ausdruck", erklärte dieser gegenüber der RNZ. Die folgende Debatte zeigte, dass dies viele Menschen auch ganz anders wahrnehmen. Laut Duden aber ist die Lage eindeutig: Der Begriff "Mohr" sei veraltet und werde heute diskriminierend gebraucht, bewertet das Wörterbuch.

"Ich ändere den Namen, der alte war mir zu altbacken", erklärt Wakeling, nachdem er von der Hebebühne herabgestiegen ist. Vor einem Jahr hätten ihn Rechte und Linke mit Anrufen bombardiert, das Telefon habe nicht mehr stillgestanden, erzählt er. Als politisch motiviert will er diesen Schritt nun dennoch nicht verstanden wissen – sondern schlichtweg als eine Maßnahme zur Modernisierung. "Bei Gasthaus zum Mohren denkt man an Seniorenteller mit einer gebissfreundlichen Sättigungsbeilage", erklärt der Pächter – und nicht an eine Party-Kneipe.

Dass er den Namen aus diesem Grund gerne bereits früher geändert hätte, beteuerte Wakeling bereits im vergangenen Jahr. Die Eigentümerin habe dies jedoch stets abgelehnt. "Indem ich meine Unterschrift unter den Pachtvertrag setzte, übernahm ich auch den Namen." Nun habe man sich auf einen "Mittelweg" einigen können: "Mohr!" soll die Kneipe künftig heißen. Dies sei ein gängiger Nachname und viel neutraler als der alte Name, zeigt er sich überzeugt.

Um den Schriftzug zu ändern, habe er bei der Stadt bereits einen entsprechenden Antrag gestellt, die ihn nach einigem Hin und Her auch bewilligt habe. 60 Zentimeter dürfen die mittleren Buchstaben nun hoch sein, und auch auf die Farbtöne habe man sich geeinigt. Die Buchstaben hat Wakeling bei einem Unternehmen im Stadtteil Rohrbach bestellt, in zwei Wochen will er sie aufhängen. Dass er mit dem neuen Namen weiterhin einem Teil der Kundschaft vor den Kopf stoßen könnte, glaubt er nicht: "Die meisten waren dafür, dass der Name bleibt."