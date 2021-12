Heidelberg. (RNZ) Für die Grün-Alternative Liste (GAL) sitzen Judith Marggraf und Michael Pfeiffer im Gemeinderat. Gemeinsam mit Raimund Beisel von den Freien Wählern (FW) bilden sie eine Arbeitsgemeinschaft. Zur Halbzeit der Legislatur hat die RNZ allen kleineren Fraktionen vier Fragen gestellt – hier die Antworten der Arbeitsgemeinschaft GAL / FW.

Was lief aus Ihrer Sicht in den vergangenen zweieinhalb Jahren gut?

Besonders gefreut hat uns in dieser Legislaturperiode vor allem, dass beide Bürgerentscheide (Betriebshof nicht auf den Ochsenkopf; Ankunftszentrum bleibt in PHV), die wir mit viel Personaleinsatz unterstützt hatten, gewonnen wurden. Das hat uns gezeigt, dass wir Politik nah an der Bevölkerung Heidelbergs machen.

Was lief schlecht?

Während sich die konservativen Gruppierungen durchweg einheitlich präsentierten, verpasste das linke Lager trotz deutlicher Mehrheit durch die Unberechenbarkeit der Grünen – Betriebshof aufs Airfield, Ankunftszentrum auf die Wolfsgärten und 18 Hektar landwirtschaftliche Fläche zusätzlich für das Patrick-Henry-Village – sozial und ökologisch wichtige Entscheidungen zu treffen. Schlecht lief auch, dass unsere Anträge "Baumallee Friedenskreuz-Bruchhausen", "Gesamtstädtisches Parkraumkonzept" sowie "Entwicklung Schulcampus Mitte" noch nicht umgesetzt wurden.

Was haben Sie sich für die nächsten zweieinhalb Jahre vorgenommen?

Weiterhin Anträge analog unseres Wahlprogramms stellen, um unsere Wahlversprechen einzulösen.

Wen unterstützen Sie bei der OB-Wahl?

Wir entscheiden, wenn alle Karten auf dem Tisch liegen. Vielleicht stellen wir auch selbst eine Kandidatin oder einen Kandidaten auf.