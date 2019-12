Wenig Platz haben Radler derzeit in der Gaisbergstraße, da auf beiden Seiten Autos stehen. Bald soll hier eine Fahrradstraße eingerichtet werden, weshalb auf der rechten Fahrbahnseite dann nicht mehr geparkt werden darf. Foto: Rothe

Von Thomas Seiler

Heidelberg-Weststadt. Ab dem kommenden Jahr herrscht in der Gaisbergstraße Vorfahrt für Radler. Das teilte Thomas Raab vom Amt für Verkehrsmanagement dem Bezirksbeirat in dessen jüngster Sitzung mit. Dies geht auf eine vor drei Jahren von der Stadt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie durch das Darmstädter Planungsbüro Radverkehr-Konzept und eine vom Land aufgezeigte „Musterlösung für Radverkehrsanlagen“ zurück. „Eine hohe Punktezahl gab hierbei den Ausschlag, eine Fahrradstraße über die gesamte Strecke einzurichten“, erklärte Raab.

Im Klartext heißt das nun, dass man zunächst durch entsprechende Markierungen das unzulässige Gehwegparken verhindere und damit auch die für eine solche Straße notwendige Durchfahrtsbreite erreiche. Zusätzlich möchte die Stadt ein einseitiges Parkverbot auf der Ostseite der Gaisbergstraße, im Abschnitt zwischen Dante- und Schlosserstraße durchsetzen.

Um insbesondere die Anlieger zu sensibilisieren, verteilt die Stadt zunächst einmal eine von der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen im Land herausgegebene Broschüre, die über Rechte und Pflichten der Radler und anderen Verkehrsteilnehmern aufklärt.

„Autos bleiben allerdings in der Straße“, betonte Raab und listete dabei auf, dass diese derzeit nur knapp ein Sechstel des gezählten Verkehrsaufkommens ausmachen. Was den ruhenden Verkehr angeht, wolle man neben der Markierung zunächst einmal ermahnen und nur bei notorischen und nicht einsichtigen Verkehrssündern „rigoros abschleppen“, sagte er.

„All das stößt sicherlich nicht auf Gegenliebe“, meinte Raab, sah aber die Lebensqualität und Sicherheit erhöht, zudem werde der Verkehr durch die Fahrradstraße entschleunigt. „Das motiviert im Endeffekt alle, jeden Verkehrsteilnehmer anzuerkennen und wertzuschätzen“, so sein Credo, zumal gerade in der Nord-Südrichtung auch viele radelnde Schüler oder Studenten unterwegs seien.

Viele Bezirksbeiräte sehen das neue Konzept aber als noch nicht zu Ende gedacht an. Denn es fehlt aus ihrer Sicht eine gesicherte Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich Steigerweg, Gaisbergstraße und Eisengreinweg. Denn gerade über diese Verbindung gen Süden rollen viele Zweiradfahrer.

„Wir haben noch keine gangbare Lösung“, gab hier Daniel Gampp vom Amt für Verkehrsmanagement offen zu, da bekanntlich im Steigerweg eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern herrsche und ebenfalls die Aufwertung des Alois-Link-Platzes anstehe, was auch Stadtteilvereinsvorsitzender Stefan Hauck unterstrich.

Hauck bemängelte hierbei die vom Steigerweg „nach unten heizenden und Autos überholenden Radfahrer“ und hielt von einer Querungshilfe überhaupt nichts, da „kein Miteinander zwischen Fußgängern, Fahrrad- und Autofahrern“ herrsche. Um verlässliche Zahlen zu erhalten, schlug Raab nach vielen Ideen und Anregungen der Stadtteilvertreter vor, eine Topobox aufzustellen, die den Gesamtverkehr auch von der Geschwindigkeit her messe.

„Nichts Konkretes“ gab es ferner über die Situation des geschlossenen Bauhauses zu berichten, teilte der städtische Sitzungsleiter Sven Richard mit. Folgt die Stadt hier der Empfehlung Haucks, dort den Bau eines Quartierparkhauses voranzutreiben, könnte die Weststadt aus seiner Sicht von den Autos weiter befreit werden.