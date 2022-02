Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Ein 41-jähriger Fahrradmechaniker ist am Dienstag wegen Diebstahls beziehungsweise Hehlerei in vier besonders schweren Fällen und Sachbeschädigung vor dem Heidelberger Amtsgericht zu einem Jahr und einem Monat Haft auf Bewährung verurteilt worden. Richterin Sabine Gagelmann hielt es für erwiesen, dass der Mann, der in Heidelberg eine Fahrradwerkstatt betreibt, die beiden Räder und einen E-Bike-Akku sowie einen E-Bike-Motor entweder selbst gestohlen oder in dem Wissen gekauft hatte, dass sie vorher gestohlen worden waren. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe – mit Ausnahme der Sachbeschädigung – bis zum Schluss und präsentierte, so Gagelmann in der Urteilsbegründung, "blumige Geschichten", wie er an die Teile gekommen sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Taten liegen bereits lange zurück: Am 14. April 2020 wird die Polizei von einer Nachbarin des Angeklagten alarmiert. Immer wieder würden in den späten Abendstunden Lastwagen vorfahren und Räder verladen, wie ein Polizist als Zeuge aussagte. Als sich die Beamten vor Ort ein Bild der Lage machen, schöpfen sie schnell Verdacht, weil sie im frei zugänglichen Hof Fahrräder mit entfernten Rahmennummern finden. Diese Nummern lassen Fahrräder ihren Besitzern zuzuordnen. Schließlich werden eine Reihe Räder und Ersatzteile beschlagnahmt.

Im Prozess ging es schließlich konkret um ein hochwertiges Fahrrad, dem die Reifen fehlten und das im Mai 2017 gestohlen wurde, um einen Pedelec-Akku eines Ende Februar verschwundenen Rades, einen E-Bike-Motor, der samt Lastenrad November 2019 gestohlen wurde und ein im März 2020 abhandengekommenes Damenrad.

Zu all diesen Gegenständen hatte der Angeklagte eine Erklärung: Den hochwertigen Rahmen habe er damals am Hauptbahnhof bei einer Räumungsaktion entdeckt. Ein städtischer Mitarbeiter habe ihm dabei erklärt, dass man diesen Rahmen sowieso nicht mehr versteigern könne und dieser verschrottet werde – er könne das Teil gerne mitnehmen. "Das war nicht illegal", so der Angeklagte. Motor und Akku der Pedelecs habe er von einem "gut gekleideten" Herrn mit holländischem Akzent in der Bahnstadt angeboten bekommen, weil der Rahmen dessen Rades gebrochen sei und er die Teile deshalb nicht mehr brauche. Der Mann sei ihm vertrauenswürdig erschienen und man habe sich auf einen Preis von 400 Euro geeinigt – deutlich unter dem Wert, den ein Sachverständiger später dafür angab. Das Damenrad habe ihm dagegen jemand aus einer Flüchtlingsunterkunft zur Reparatur dagelassen. "Er hat sich nie mehr gemeldet", erklärte der 41-Jährige. Dabei habe er ihn sogar versucht zu finden.

Die Durchsuchung habe ihm sehr zugesetzt, erklärte der Angeklagte. Sein Geschäft, das er erst seit sieben Jahren betreibt, laufe heute nicht mehr so wie früher, nachdem die RNZ über die Aktion der Polizei berichtet hatte und sie in den Sozialen Medien für Aufruhr sorgte.

Der Staatsanwalt kaufte dem Angeklagten seine Geschichten zwar nicht ab, zeigte wegen des langen Verfahrens und vor allem wegen des anderthalb Jahre alten Babys des Angeklagten jedoch Erbarmen mit dem mehrmals einschlägig Vorbestraften. Er hatte die Taten noch unter Bewährung begangen, was eigentlich dazu geführt hätte, dass diese widerrufen wird und er ins Gefängnis muss. "Ich will an das Gute glauben und keine Vater-Kind-Beziehung zerstören", sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer und beantragte ein Jahr und drei Monate Haft – nochmal auf Bewährung.

Der Verteidiger dagegen hielt die Geschichten seines Mandanten für glaubwürdig und beantragte Freispruch für die ersten vier Anklagepunkte. Nur für die Sachbeschädigung, die der 41-Jährige gestanden hatte, solle er zu einer Geldstrafe verurteilt werden.

"Man hat das Gefühl, dass zwei verschiedene Filme vor einem abgespielt werden", sagte Richterin Gagelmann zu den unterschiedlichen Ansichten von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Doch auch sie hielt die Geschichten des Angeklagten für Schutzbehauptungen und folgte in ihrem Urteil schließlich dem Staatsanwalt. Noch einmal gewährte sie eine Strafe auf Bewährung. "Aber das ist ein Warnschuss!"