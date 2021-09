Von Werner Popanda

Heidelberg. Für Baubürgermeister Jürgen Odszuck ist es "eines der herausforderndsten Bauvorhaben" der Stadt: Die sogenannte Kleine Hirschgasse wird seit 15. März von Grund auf saniert. Wie es mit den Bauarbeiten steht, die noch bis Dezember laufen sollen, informierte sich Odszuck im Rahmen seiner diesjährigen Baustellen-Sommertour.

Die Kleine Hirschgasse, die es auf dem offiziellen Stadtplan der Stadt gar nicht gibt und die laut Anwohner Peter Liedvogel erstmals vom Tiefbauamt im Zuge der Baumaßnahme so bezeichnet wurde, ist eine extrem schmale Sackgasse mit Übergang zum Fußweg Philosophenweg. Auf einer Länge von 70 Metern weist sie tiefe Risse auf und sei in Teilen bereits abgesackt gewesen, so Tiefbauamtsleiter Klaus-Peter Hofbauer.

Die große Herausforderung: Durch die abgehende Böschung kommen nur kleine Baumaschinen zur Baustelle. Fahrzeuge mit mehr als drei Tonnen Gesamtgewicht und einer Breite von mehr als 2,5 Meter müssen draußen bleiben. Das sorgt bereits für Verzögerungen, wie Bürgermeister Odszuck erklärte. Denn um die Hangbewegungen in den Griff zu bekommen, müssen 113 Bohrpfähle mit einem Durchmesser von jeweils 40 Zentimetern in einem Abstand von fünf Zentimetern eingesetzt werden. Dafür war eigentlich schwereres Gerät vorgesehen.

"Das ist selbstverständlich nervenaufreibend für die Anwohner", sagte Odszuck, und dankte diesen für ihr Durchhaltevermögen. Tiefbauamtsleiter Hofbauer fand sogar sehr deutliche Worte und sagte, die Zeit bis zum Bauende sei für die Anwohner "natürlich die Hölle". Sie müssen nicht nur den Lärm der Bohrmaschine und Laster ertragen, sondern auch, dass ab und an das Telefon nicht funktioniert.

So berichtete Birgit Rapp, sie habe einmal eine Dreiviertelstunde lang versucht, die Feuerwehr zu erreichen. Denn sie habe bemerkt, dass in der Hirschgasse ein Ast abbreche. "Zum Glück ist hier in dieser Zeit kein Radfahrer unterwegs gewesen", sagte sie. Und was ihr vorkam wie ein Erdbeben der Stärke sechs waren sechs Verpuffungen als Folge des plötzlichen Loslösens von Schläuchen am Betonmischer in der Nähe ihres Hauses.

Liedvogel, der ein Stück weiter oben wohnt, kann aber auch Positives berichten. Er hat sich mit der zuständigen Baufirma Grimmig verständigt, dass einer der Mitarbeiter ihm und seiner Frau Ursula jeweils am Donnerstag die frisch eingekauften Lebensmittel bis ins Haus trägt.

Mit der Baumaßnahme wird aber nicht nur der Hang gesichert: Die Stadtwerke und die Stadt Heidelberg verlegen gleich neue Wasser-, Gas-, Strom- und Datenleitungen. Die Gesamtbaukosten liegen bei 1,2 Millionen Euro.