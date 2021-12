Heidelberg. (ani) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg ist wieder gestiegen. Das Landesgesundheitsamt gab den Wert am Dienstag mit 194,7 an (Vortag: 189,6). Zudem wurde ein weiterer Todesfall in Heidelberg gemeldet. Die RNZ gibt einen Überblick über das Infektionsgeschehen.

Wie viele aktive Fälle gibt es derzeit in Heidelberg? Aktuell sind dem Gesundheitsamt Rhein-Neckar einem Sprecher zufolge 585 aktive Corona-Fälle in der Stadt gemeldet.

Wie viele Fälle in Heidelberg sind auf die neue Omikron-Variante zurückzuführen? Unter den aktiven Fällen sind laut Gesundheitsamt fünf auf die Omikron-Variante zurückzuführen, bei 45 besteht der Verdacht, dass es sich um Omikron-Fälle handelt. Hier steht die Sequenzierung allerdings noch aus.

Gibt es Infektionscluster? Einen größeren Corona-Ausbruch gibt es derzeit laut Gesundheitsamt in einer Alten- und Pflegeeinrichtung mit 23 nicht abgeschlossenen Fällen. Zudem sind dem Gesundheitsamt 87 Schüler aus Heidelberg an 30 verschiedenen Schulen gemeldet, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Fünf Klassen verschiedener Schulen sind aktuell in Quarantäne.

Wie alt sind die Menschen im Durchschnitt, die sich infizieren? Das Durchschnittsalter der aktiven Fälle beträgt 35,55 Jahre. Am stärksten betroffen ist – wie auch vergangene Woche – die Gruppe der 21- bis 30-Jährigen mit 132 Fällen, vor den 31- bis 40-Jährigen mit 96 Fällen. An dritter Stelle stehen Kinder bis zehn Jahre mit 83, an vierter Elf- bis 20-Jährige mit 71 Fällen.