Rund 50 überwiegend junge Menschen demonstrierten gestern am Bismarckplatz für die Rettung des Regenwaldes. Foto: Rothe

Heidelberg. (tifa) "Es ist kein Zufall, dass der Amazonas-Regenwald seit drei Wochen brennt", verkündete Lukas Weber, 22, Mitorganisator bei Fridays for Future Heidelberg. "Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro unterstützt die Rodungen systematisch, indem er den Brandstiftern Straffreiheit gewährt und sich über die neue, wirtschaftliche Nutzbarkeit der verbrannten Gebiete der Grünen Lunge unseres Planeten freut. Wir dürfen den Wald aber nicht aufgeben."

Dieser Aussage würden die rund 50 Teilnehmer der gemeinsam veranstalteten Kundgebung der beiden Klimaschutzbewegungen Fridays for Future und Extinction Rebellion wohl zustimmen. Gestern Nachmittag trafen sie sich am Bismarckplatz, "um auf das Thema aufmerksam zu machen", erklärte Teilnehmer Yunus Oberst. Der 17-jährige Handschuhsheimer meint: "Die Medien haben das Problem bisher vernachlässigt."

Das und vieles anderes beklagten die Demonstranten auch auf ihren Bannern und Plakaten. Da waren etwa Bäume zu sehen, die "Help us" ("Helft uns") schreien. Um noch mehr Menschen mit ihrer Botschaft zu erreichen, hatten die jugendlichen Demonstranten den Boden des Bismarckplatzes mit Kreide beschrieben. Auf grauem Grund forderten sie die Bundesregierung auf, mit dem rechtsnationalen Präsidenten Bolsonaro kein Freihandelsabkommen zu schließen.

Lukas Weber von Fridays for Future erklärte: "Klar sind wir protestierenden Schülerinnen und Schüler und Studierenden dem brasilianischen Präsidenten egal. Was ihm aber nicht egal ist, ist die Wirtschaft seines Landes." Diese Tatsache sei wichtig, denn ein mögliches Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Binnenmarkt Mercosur - dessen größte Volkswirtschaft Brasilien ist - ist noch nicht in trockenen Tüchern. Weber unterstützt den Vorschlag Irlands, den Schutz der Amazonas-Wälder zur Bedingung für die europäische Unterschrift unter dem Abkommen zu machen.