Demonstrationszug in der Hauptstraße in Höhe der Neugasse. ​Foto: rl

Heidelberg. (rl) Hier das Video vom Demonstrationszug der Schüler, der sich am Donnerstag ab etwa 12.45 Uhr durch die Heidelberger Hauptstraße zog.

Anlässlich der Klimakonferenz "International Conference on Climate Action" (ICCA) machten sich die Schüler für den Schutz des Klimas stark. In Kooperation mit "Fridays for Future" organisierte das Globale Klassenzimmer die Demo unter dem Motto "Climate Action Now!".

"Fridays for Future"-Demo anlässlich der Heidelberger Klimakonferenz Kamera und Produktion: Reinhard Lask

Der Tag begann um 11 Uhr mit einem Klimaparcours an der Stadtbücherei, ehe sich dann der Demonstrationszug zum Marktplatz in Marsch setzte.

Schon am Mittwoch hatte es zwei Demonstrationen gegeben: Zunächst hatten Aktivisten der "Extinction Rebellion" die Theodor-Heuss-Brücke blockiert. Im Anschluss marschierten über 1000 Menschen zum Aufruf des Aktionsbündnisses „Klimagerechtigkeit jetzt!“ vom Friedrich-Ebert-Platz zum über die Stadthalle zum Karlsplatz.