Im März des vergangenen Jahres brannte es in der Hauptstraße. Im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses war ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr gegen 1.30 Uhr an den Einsatzort kam, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl. Auch die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort. Foto: Priebe

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Seit mehr als 150 Jahren rücken in Heidelberg freiwillige Feuerleute aus. Sie helfen bei Bränden, Unfällen, Sturm, Hochwasser oder anderen Notlagen und unterstützen die Berufsfeuerwehr, die es seit 1946 gibt. Wie der Name schon sagt, lebt die Freiwillige Feuerwehr (FFW) vom ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder. Wie ist es darum bestellt in Zeiten, in denen die Menschen immer mobiler werden? Gibt es genug Nachwuchs? Wie sieht die Zukunft aus, ist die FFW gut ausgestattet? Darüber sprach die RNZ mit Stadtbrandmeister Uwe Bender und seinem Stellvertreter Eric Rohr.

Das Personal

Während in manchen Gemeinden in Deutschland in der Vergangenheit schon Bürger für die FFW zwangsverpflichtet wurden, gibt es in Heidelberg keine Nachwuchssorgen – im Gegenteil. "Wir haben etwa bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr mehr Anfragen als Plätze, weil wir nicht genügend Betreuerinnen und Betreuer haben", sagt Bender. Im aktiven Dienst stehen derzeit 320 Feuerwehrleute, 16 Prozent von ihnen sind Frauen.

"Zu viel Personal kann man aber nie haben", merkt Bender an. Und auch in Heidelberg muss sich die Freiwillige Feuerwehr Entwicklungen stellen, welche die Gewinnung von neuen Mitgliedern erschweren: Viele Menschen pendeln weite Strecken zur Arbeit, generell bleibt weniger Zeit für Aus- und Fortbildung. Dem versucht man mit flexiblen Modellen zu begegnen. "Früher ging man fast immer an seinem Wohnort zur Feuerwehr. Heute geht es eher darum, wo man tagsüber einsatzbereit ist, und das kann auch am Arbeitsort sein. Das funktioniert eigentlich ganz gut, denn die Ausbildung ist standardisiert", erklärt Rohr.

Stadtbrandmeister Uwe Bender (r.) und sein Stellvertreter Eric Rohr. Foto: Stadt Heidelberg

In Heidelberg besteht dazu noch die besondere Situation, dass in den Abteilungen Neuenheim und Altstadt viele Studenten aktiv sind. Das hat Vor- und Nachteile. Die studentischen Feuerwehrleute sind die meiste Zeit in Heidelberg präsent und damit prinzipiell für Einsätze schnell verfügbar. Einige waren in ihren Heimatorten bereits in der Feuerwehr aktiv und haben schon die Grundausbildung absolviert.

Dafür haben viele kein eigenes Auto und brauchen so länger, bis sie im Einsatzfall an der Feuerwache sind. "Bei den Studenten haben wir häufig hohe Eintrittszahlen – dafür sind viele nach ein paar Jahren wieder weg, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben und dann sehen müssen, wo die Jobsuche sie hinführt", berichtet Rohr. In anderen Abteilungen gebe es weniger Fluktuation.

Bei der Mitgliederwerbung setzt die Freiwillige Feuerwehr auf alle möglichen Kanäle: klassische Flyer, den Internetauftritt, soziale Medien oder Stände bei der Erstsemester-Messe. Grundsätzlich kann jeder bei der FFW anfangen, betonen Bender und Rohr, auch ohne Vorkenntnisse. Körperliche Fitness ist jedoch eine Voraussetzung, ebenso sollte ein gewisses technisches Interesse vorhanden sein. "Die Herkunft spielt keine Rolle, man muss sich nur auf Deutsch verständlich machen können", sagt Bender. Viele Kameradinnen und Kameraden hätten einen Migrationshintergrund, erfasst würden die Zahlen jedoch nicht.

Der Lehrgang zur Grundausbildung umfasst 80 Stunden, die derzeit meist an zehn Samstagen absolviert werden. Wer ihn besteht, kann in den Einsatz. Darüber hinaus werden Weiterbildungen angeboten etwa zu Sprechfunk oder Atemschutz, zum Truppführer oder Maschinisten. Wer sich noch weiter in Führungsfunktionen engagieren möchte, kann weitere Kurse an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal belegen.

Der Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr kümmert sich um die kleinen Brände, bei den größeren rückt die Berufsfeuerwehr aus – so könnte man denken, doch es ist eher umgekehrt. Denn im Alarmfall rücken die Berufskolleginnen und -kollegen grundsätzlich immer aus – es wäre auch nicht zu rechtfertigen, die freiwilligen Feuerwehrleute von ihrer Arbeitsstelle wegzuholen, nur weil irgendwo ein Mülleimer brennt. Ab einem gewissen Schweregrad – etwa vom Zimmerbrand aufwärts – wird auch die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Die fährt aber nicht immer auch zum Einsatzort. Häufig besetzen die freiwilligen Feuerwehrleute auch die Wache der Berufsfeuerwehr, um dort die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

Zudem verfügt die Freiwillige Feuerwehr in Heidelberg über drei Spezialeinheiten: Ein ABC-Trupp rückt mit spezieller Schutzausrüstung bei Einsätzen mit Gefahrgut an, der Führungstrupp hilft bei Großeinsätzen, unübersichtliche Lagen zu koordinieren und zu strukturieren – und die Verpflegungsgruppe schließlich versorgt die Kameradinnen und Kameraden bei längeren Einsätzen mit Speisen und Getränken.

Gefragt nach ihren spektakulärsten Einsätzen, bleiben Bender und Rohr eher einsilbig. Sie sind keine, die aufregende Geschichten von Großbränden erzählen. Bender war lange bei der Werksfeuerwehr von Henkel-Teroson, da habe es den ein oder anderen Einsatz mit ABC-Ausrüstung gegeben. Rohr nennt den Brand in der Hauptstraße im März dieses Jahres oder den Fund einer Weltkriegsbombe beim Bau der Bahnstadt.

"Aber es sind auch die vielen kleinen Einsätze, bei denen wir den Menschen helfen können, die in Erinnerung bleiben. Wenn wir zum Beispiel eine Tür aufmachen, um zu einer hilflosen Person zu kommen oder einen umgestürzten Baum vor einer Garage wegräumen, damit jemand zur Arbeit fahren kann." Und die Katze auf dem Baum, die nicht mehr hinunterkommt? Das gebe es nicht so oft, sagt Rohr. Aber ausgerechnet als seine Abteilung Ziegelhausen mal 100 Einsätze in einem Jahr hatte – was selten vorkommt –, war das "Jubiläum" ein Straßentiger.

Die Organisation

Die Freiwillige Feuerwehr in Heidelberg ist in acht Abteilungen gegliedert, alle haben auch eine Jugendfeuerwehr für Zehn- bis 18-Jährige, hier sind insgesamt 145 Jugendliche aktiv, 30 Prozent davon Mädchen. In den fünf Kindergruppen werden Sechs- bis Zehnjährige spielerisch an das Thema Feuerwehr herangeführt. Die Kinderfeuerwehr hat derzeit 67 Mitglieder, hier beträgt der Mädchen-Anteil knapp 30 Prozent.

Ungewöhnlich für Heidelberg ist, dass es keinen gibt, der die Interessen der Freiwilligen Feuerwehr gegenüber Verwaltung und Politik sowie in der Öffentlichkeit vertritt. In allen anderen Städten mit Berufsfeuerwehr in Baden-Württemberg ist das anders. "Das ist historisch bedingt. Es gab Ansätze für eine Gründung, aber es ist nie dazu gekommen", erzählt Bender. Stattdessen gibt es in Heidelberg ihn als Stadtbrandmeister, seinen Stellvertreter Rohr und einen Feuerwehrausschuss, in den Feuerwehrleute aus den acht Abteilungen gewählt werden.

Bender ist ein großer Befürworter eines Stadtfeuerwehrverbandes. "Der ist als Verein organisiert und kann darum freier agieren als ein Ausschuss, der zur Verwaltungsstruktur gehört." Allerdings müsse man auch die Freiwilligen haben, die sich in einem solchen Verein ehrenamtlich engagieren wollen, schränkt er ein.

Die Ausstattung

"Die Stadt unterstützt uns sehr, wir haben schon viel umsetzen können", sagt Bender. Trotzdem gibt es auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Baustellen bei der Ausstattung mit Fahrzeugen und Gebäuden. Im wahrsten Sinne des Wortes trifft das auf Rohrs Abteilung Ziegelhausen zu, wo seit Herbst 2019 ein dringend benötigtes neues Feuerwehrhaus gebaut wird. Wann es endlich fertig sein wird, dazu sagt der Kommandant nichts, nur so viel: "Wir sind auf Probleme gestoßen, die nicht vorhersehbar waren."

Handlungsbedarf gibt es auch bei der Feuerwache in der Unteren Neckarstraße in der Altstadt, die zu klein ist und nicht den heutigen Erfordernissen entspricht (siehe RNZ vom 22. Dezember). Auch das Feuerwehrhaus in Rohrbach ist laut Bender in die Jahre gekommen. "Wir wollen dort noch eine Drehleiter stationieren, damit wir Boxberg und Emmertsgrund noch besser mitversorgen können."

Allein bei den Gebäuden geht es um Investitionen in Millionenhöhe, und auch manche Fahrzeuge sind schon deutlich über 25 Jahre im Einsatz. Drei neue wurden bereits angeschafft. Für die Zukunft setzen Bender und Rohr auf den Brandschutzbedarfsplan, der gerade zum ersten Mal für Heidelberg ausgearbeitet wird. Darin wird festgehalten, wie die Feuerwehr ausgestattet sein muss, um die Schutzziele erfüllen zu können.

"Wir hoffen, dass dann die Anschaffungen und Investitionen getätigt werden, die im Plan vorgeschlagen werden", sagt Bender. Die Erstellung des Brandschutzbedarfsplans wird durch das Feuerwehr-Wissenschaftliche Institut der Universität Wuppertal begleitet, im April 2022 könnte der Gemeinderat laut Bender darüber diskutieren.