Von Maria Stumpf

Heidelberg. Franziska Brantner kann sich über breite Unterstützung freuen. Die Grünen in den Kreisverbänden Heidelberg und Neckar-Bergstraße sowie im Ortsverband Eppelheim haben sie in ihrer Mitgliederversammlung am Mittwochabend erneut zu ihrer Kandidatin für die Bundestagswahl 2021 nominiert. Die Heidelbergerin erhielt 97 Prozent der Stimmen.

Bürgermeister Wolfgang Erichson und der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl begrüßten rund 120 Mitglieder in der Halle 02. Mehr Platz gab es unter Einhaltung der Corona-Verordnung nicht. "Wir Grüne können auch Ordnungspolitik", freute sich Erichson über das ausgeklügelte Gesundheitskonzept mit Anmeldesystem, fest zugewiesenen Sitzplätzen und vorgegebenen Laufrichtungen. Die Versammlung war eine der ersten großen öffentlichen Veranstaltungen in Heidelberg seit dem Lockdown. Sie verlief ruhig und diszipliniert. Erst bei Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses spürte man so etwas wie Ausgelassenheit. "Ich freue mich, mit euch allen die nächsten Wahlen zu rocken!", rief Franziska Brantner nach zwei Stunden glücklich ins Forum.

Eine Überraschung war das Wahlergebnis allerdings nicht. Überraschend war an diesem Abend nur, dass es unerwartet einen Gegenkandidaten gab. Der 18-jährige Marcel Brettschneider aus Heidelberg, seit 2019 Parteimitglied, nutzte die Gunst der Stunde, sich bekannt zu machen. Er erhielt zwei Stimmen.

Brantners Antrittsrede bot an diesem Abend allerdings wenig politisches Feuer. Die 40-jährige Mutter einer zehnjährigen Tochter lebt in Bergheim und vertritt ihre Partei seit 2013 im Bundestag. Brantner punktet im Wahlkreis mit viel Präsenz vor Ort und überzeugt besonders als ausgewiesene Europa-Kennerin. Intensiv beschäftigt sie sich dabei auch mit der Wirtschafts- und Währungsunion und der Außen- und Sicherheitspolitik. "Ich finde, die Zukunft in der Region, in Deutschland und in Europa sollte grün sein", sagte sie.

Beim europäischen Wiederaufbaufonds zum Beispiel brauche es klare grüne Positionen: "Es gilt nicht nur null Toleranz bei Steuerbetrug, Geldwäsche und Korruption. Zuschüsse müssen unweigerlich an Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und vor allem an den Klimaschutz geknüpft sein." Schwerpunkte ihrer Arbeit sind auch Themenkomplexe wie Verkehrswende, Wohngerechtigkeit, Bildungspolitik, Frauenpolitik und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

"Was würde sie als Erstes tun, wenn die Grünen nach der Wahl im Herbst 2021 in Verantwortung entscheiden könnten?", wollte ein Mann in der munteren Fragerunde wissen. "Ein richtig gescheites Klimaschutzgesetz und ein Recht auf soziale Teilhabe für alle Kinder in diesem Land", zögerte Brantner nicht mit der Antwort. Und, ja, sie möchte ein Teil der nächsten Bundesregierung werden: "Ich mache grüne Politik aus voller Überzeugung. Je stärker wir werden, desto besser können wir verhandeln. Egal mit wem."