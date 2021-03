Das Deutsche Krebsforschungszentrum im Neuenheimer Feld in Heidelberg. Foto: Alfred Gerold

Heidelberg. (RNZ) Wissenschaftler am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) haben eine therapeutische Impfung für bestimmte Hirntumor-Patienten entwickelt. Die Behandlung zielt auf eine bestimmte Mutation – die IDH1-Mutation – bei diffusen Gliomen ab und hat sich in einer ersten Studie als sicher erwiesen. Die Krebsforscher um den Neurologen Michael Platten veröffentlichten die Ergebnisse der Phase-1-Studie, die die Sicherheit der Therapie prüft, in der Fachzeitschrift "Nature".

Jedes Jahr wird bei etwa 5000 Menschen in Deutschland ein Gliom diagnostiziert, etwa 1200 davon sind diffuse Gliome mit IDH1-Mutation. Diffuse Gliome lassen sich meist nur schwer operieren und auch nur begrenzt mit Strahlen- oder Chemotherapie behandeln. Die Studie prüfte die Impfung in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung. Dabei erzielte der Impfstoff bei 93 Prozent der 30 Patienten die erwartete Immunreaktion. 84 Prozent der vollständig Geimpften lebten noch drei Jahre nach der Impfung, bei 63 Prozent schritt das Tumorwachstum innerhalb dieses Zeitraums nicht weiter voran.

"Die Sicherheit und Immunogenität des Impfstoffs waren so überzeugend, dass wir das Impfkonzept in einer weiteren Phase 1-Studie fortgeführt haben", erklärt Studienleiter Platten. In dieser Folgestudie kombinieren die Ärzte die IDH1-Vakzine mit einer Immuntherapie, einem sogenannten Checkpoint-Inhibitor. "Wir sehen gute Chancen, dass sie die Immunzellen noch deutlicher gegen die Gliome aktivieren." Geplant ist zudem eine Phase-2-Studie, mit der die Forscher nachweisen wollen, dass die Impfung zu besseren Ergebnissen führt als die bisherige Standardtherapie, und zudem die Wirkung der Immunantwort verbessern.