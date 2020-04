Heidelberg. (bec) Am 19. März starb im Alter von 81 Jahren Gerd Klumb. Er wurde im engsten Familienkreis beigesetzt. Aufgewachsen in Schönau im Odenwald, war er in dritter Generation Förster – über 40 Jahre lang, davon mehr als 30 Jahre im Stadtwald Heidelberg als Revier- und Ausbildungsförster.

Seiner Initiative sind viele Wegweisersteine nördlich des Neckars zu verdanken: Er wählte im Wald passende Sandsteinfindlinge aus und bearbeitete sie selbst mit Hammer und Meißel. Schablonen für die Buchstaben hatte er von einem Steinmetz. In der unverkennbaren Schrift, die sie von den üblichen Markierungen unterscheidet, weisen "seine" Steine nun Wanderern und Spaziergängern den Weg – zum Zollstock, zum Siebenmühlental, zum Heiligenberg und zur Thingstätte.

Bei der täglichen Arbeit im Wald stieß der engagierte Forstmann vor allem in den schwer zugänglichen, felsigen Steillagen des Königstuhls immer wieder auf teilbearbeitete oder auch fertige Mühlsteine. Viele liegen heute noch im Wald, weil sich während Zurichtung an Ort und Stelle ein Fehler zeigte oder weil kein Abnehmer mehr da war.

Klumb erfasste diese Zeugnisse alter Handwerkskunst systematisch und kartierte sie. Sein Interesse galt ebenso den alten Grenzsteinen zwischen dem ehemals Neuenheimer und Handschuhsheimer Wald, als "Kleindenkmale" nahm er sie wahr, darunter dekorative Stücke mit dem Handschuhsheimer Handschuh. Gereinigt und neu ausgemalt, erfreuen sie die Wanderer am Heiligenberg und darüber hinaus. Auch Steine, die zuvor den Weg in Privatgärten gefunden hatten, konnten an ihren rechten Platz zurückgebracht werden.