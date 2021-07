Heidelberg. (ark) Die Heidelberger Seniorenresidenz Augustinum hat Bewohner aus der Schwestereinrichtung in Bad Neuenahr aufgenommen, die Ende letzter Woche wegen der Hochwasserkatastrophe im besonders schwer betroffenen Kreis Ahrweiler vollständig evakuiert werden musste. Wie die Augustinum-Zentrale in München mitteilte, sind die beiden unteren Etagen der Residenz in Bad Neuenahr durch die Flutschäden unbewohnbar geworden.

14 betroffene Bewohnerinnen und Bewohner wurden bereits am vergangenen Donnerstag im Augustinum auf dem Emmertsgrund untergebracht, wo sie von einem eigenen Team betreut werden. Wegen der belastenden Ereignisse möchten sie sich derzeit nicht gegenüber der Presse äußern.

Weil in Bad Neuenahr nicht absehbar ist, wann die unterbrochene Versorgung mit Wasser, Strom und Wärme wieder hergestellt werden kann, hatten die Einsatzkräfte entschieden, auch die übrigen rund 340 Bewohner des Augustinums zu evakuieren. Menschen waren in dem Haus nicht zu Schaden gekommen.