Von Rolf Kienle

Heidelberg. "Sie sprechen aber gut Deutsch!" Ja, das tut sie – möglicherweise besser als die meisten von uns. Was scheinbar anerkennend gemeint ist, ist bei näherem Hinsehen eine handfeste Diskriminierung. Denn warum sollte eine gebürtige Hamburgerin kein ordentliches Deutsch sprechen? Weil sie schwarz ist?

Florence Brokowski-Shekete hat nigerianische Wurzeln, aber aufgewachsen ist sie in Buxtehude, was man nach wie vor heraushört. Das Hamburgerisch gehört zu ihr – auch wenn sie längst zur Heidelbergerin geworden ist. Das vermeintliche Kompliment, dass sie ein respektables Deutsch spreche, hört sie "in der Woche mindestens einmal", dass sie schöne Haare habe, "noch öfter", was gelegentlich darin gipfelt, dass die Menschen ihr ungefragt an die Haare fassen und fragen, ob sie wirklich echt seien.

Florence Brokowski-Sheteke, die schon für das Lehramtsstudium in den 1990er Jahren nach Heidelberg kam, ist derart unsensible Momente gewohnt – "sie erstaunen mich immer noch", sagt sie. Jedes Mal denkt sie: "Das gibt‘s doch gar nicht!" Ihre größte Sorge ist, wie man aus dieser Peinlichkeit herauskommt. Man dürfe solche Situationen nicht aggressiv aufnehmen, sondern müsse sie irgendwie retten, damit es für diese Person nicht noch peinlicher wird, hat sie sich vor Langem vorgenommen. Und meistens klappt das auch.

Das mag an ihrer positiven Grundeinstellung liegen. Florence Brokowski-Shekete gehört zu den Menschen, deren Glas immer halb voll ist, nie halb leer. "Ich möchte nicht nur in Moll reden, obwohl wir in einer Moll-Situation leben", sagt sie und gibt zu, dass sie in ihrem Leben sehr viele schlechte Erfahrungen machen musste. Direkte Ablehnung wegen ihrer Hautfarbe – also ganz offenen Rassismus – hat sie nur selten erfahren. Sie habe eine glückliche Kindheit gehabt, schreibt sie auch in ihrer Biografie, die im September erscheint und ein ähnlich ambivalentes Bild zeichnet.

Sprache war schon immer ihr Thema. Sie arbeitete als Kommunikationstrainerin, bevor sie 2003 in den Schuldienst wechselte und Lehrerin wurde. 2007 avancierte sie zur Rektorin der Schwetzinger Hilda-Schule, wurde später Schulrätin und ist seit April Schulamtsdirektorin. Eine Karriere, mit der sich gut und gern auftrumpfen ließe, wenn wieder mal einer ihr "gutes Deutsch" lobt, aber das kommt nicht in Frage. Es sei egal, ob sie putzt oder Schulamtsdirektorin ist: "Der Respekt muss der gleiche sein". Doch sie weiß von Begebenheiten zu berichten, die eine andere Sprache sprechen: So kamen schon Fremde in die Schule und grüßten sie erst, als sie erfuhren, dass sie dort die Rektorin ist und nicht eine Reinigungskraft.

Weil sie mit ihrer Agentur "FBS Intercultural Communication" früh die sprachliche Sensibilisierung und ein interkulturelles Bewusstsein zu ihren Aufgaben machte, holte sie Leute in die Schulklassen, "die was erreicht haben": den damaligen Hoffenheimer Mittelfeldspieler Kerem Demirbay oder den Rhein-Neckar-Löwen Mads Mensah, aber auch dessen Kollegen Janik Kohlbacher. Ebenso ließen sich die Adler-Spieler Dennis Endras und Sinan Akdag nicht lange bitten. Sie erzählten über ihr Leben und die zahlreichen Stolpersteine, die dazugehören. Die Kinder waren begeistert. Weitere Projekte dieser Art sind geplant, mussten jedoch coronabedingt verschoben werden.

Oft genug muss sie Brücken bauen. Sie versteht die Menschen, die sagen, dass sie "keine Lust haben, sich jeden Tag dafür rechtfertigen zu müssen, dass sie hier leben und schwarz sind". Natürlich sei sie "immer gesprächsbereit", um auf unsensible Dinge aufmerksam zu machen. Derzeit übrigens mehr denn je. Das gehört zu ihrer Identität. Wenn Leute beispielsweise finden, das N-Wort sei doch kein Schimpfwort, wird sie vehement kontern. Es könne doch nicht sein, dass sich Schwarze von Weißen sagen lassen müssen, wie sie sich nennen lassen müssen. Da kann Florence Brokowski-Shekete zur Löwin werden: Bei aller Absicht des Brückenbaus, der Diplomatie und des Aufeinanderzugehens, gibt es auch für sie Grenzen. "Treffe ich auf unverbesserliche Ignoranz, Grenzüberschreitung und Unverschämtheit auch gegenüber anderen Menschen, platzt auch mir irgendwann der Kragen."

Dass der gerade diskutierte Begriff "Rasse" aus Artikel 3 des Grundgesetzes gestrichen wird, ist nach ihrer Ansicht "längst überfällig". Man müsse über einen Ersatz nachdenken, aber Menschenrassen gebe es nicht.