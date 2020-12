Von Anica Edinger

Heidelberg. Eines war für Mohammad Reza Houdeh Ashtiani immer klar: "Ich werde Sportler – oder eine Berühmtheit", lacht er. Aus Letzterem ist nichts geworden. Dafür hat "Moh", wie der 32-Jährige von Freunden und Bekannten genannt wird, es geschafft, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen: Er wurde Sport- und Fitnesskaufmann. Vor drei Jahren erfüllte er sich dann auch noch seinen großen Traum – und eröffnete das "Multiness"-Fitnessstudio in Schlierbach.

Geboren im Iran, aufgewachsen auf dem Emmertsgrund spielte Sport für Ashtiani immer schon eine große Rolle. Rugby, Fußball, Breakdance – er hat sich in vielem ausprobiert. "Mein Werdegang war gut", sagt er, "es ist immer alles gut gelaufen für mich, bis jetzt." Vom zweiten Lockdown in der Corona-Krise sind auch Fitnessstudios betroffen – wie bereits im Frühjahr. Ein Anruf bei einem Coach und Fitnesstrainer, der seiner Berufung in der Krise nicht nachgehen kann – und der bei einer etwaigen Wiedereröffnung bei Null anfangen muss.

Herr Ashtiani, seit November ist Ihr Fitnessstudio geschlossen. Wann Sie wieder öffnen dürfen, steht in den Sternen. Wie ist eine solche Situation zu ertragen?

Mit Zuversicht. Man darf sich nicht hängen lassen und muss weiter an sich glauben. Mir hilft es in Zeiten wie diesen, zurückzublicken auf das, was ich in den letzten Jahren erreicht und mir erarbeitet habe. Das bestätigt und motiviert mich, weiterzumachen.

2017 haben Sie das "Multiness" in Schlierbach eröffnet. Wie lief der Betrieb?

Ich habe das Studio meines Vorgängers in einem schlechten Zustand übernommen – und wieder hergerichtet und in das "Multiness" mit einer speziellen und intensiven Betreuung für die Mitglieder verwandelt. Es hat sich seither sehr gut entwickelt, das Konzept kommt gut an. Wir hatten einen ständigen Zuwachs an Mitgliedern, auf dem Höchststand waren es 630. Bei uns trainieren auch viele Profis, beispielsweise Oli Baumann, der Torwart der TSG Hoffenheim, und Triathletin Laura Philipp. Auch einige Fußballer des SV Sandhausen werden von uns betreut.

Wie ist der Stand jetzt – nach diesem Corona-Jahr 2020?

Wir sind fast wieder bei Null. Sobald wir wieder öffnen dürfen, müssen wir quasi alles neu aufbauen. Das Corona-Jahr hat uns sehr stark zurückgeworfen. Wie waren ja noch in der Gründungsphase – und gerade, als es gut lief und wir uns etabliert hatten, kam der Lockdown. Im März hat es angefangen, dass viele ihre Verträge stillgelegt oder vorsorglich gekündigt haben. Nach einigen Wochen Lockdown hat es dann Kündigungen geregnet.

Sind die Hilfen von Bund und Land schon bei Ihnen angekommen?

Die erste Hilfe vom März hat überhaupt nicht gereicht. Ich habe den niedrigsten Satz für Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern bekommen – das waren 3000 Euro. Die Fixkosten für das Studio betragen aber 18.000 Euro im Monat. Mittlerweile konnten wir die Kosten massiv reduzieren. Ich habe zudem alle Kosten, die ich stunden konnte, etwa die Miete, gestundet. Nun warten wir auf die Novemberhilfen, die auch noch nicht geflossen sind. Dabei hieß es vonseiten der Regierung, dass das Geld schnell und unbürokratisch fließen soll. Das ist nicht der Fall.

Schaffen Sie es mit dem "Multiness" überhaupt durch die Krise?

Wir hoffen weiter auf Überbrückungshilfen ab Januar. Durch die Zeit der Schließung werden wir es schaffen, weil wir alles herunterfahren konnten. Wenn wir aber wieder hochfahren, wenn wir wieder eröffnen, wird es eine Herausforderung, alles so zu koordinieren, dass der Betrieb laufen kann. Eigentlich ist das die echte Bewährungsprobe: nach der Krise wieder durchzustarten und von vorne anzufangen.

Bei geschlossenen Fitnessstudios, keinen Freizeit-Sport-Angeboten, Homeoffice und Ausgangssperre: Wie hält man sich dieser Tage am besten fit?

Es ist wichtig, die Balance zu halten zwischen Sitzen und Bewegung. Man sollte sich auch und vor allem, wenn man im Homeoffice arbeitet, bewusst Zeit einplanen, um sich zu bewegen. Beispielsweise kann man sich einen täglichen Timer stellen und nur ein Zehn-Minuten-Power-Workout einschieben. Das wäre schon einmal ein guter Anfang. Wer sich nicht auspowern möchte, für den reicht auch ein Spaziergang am Tag. Aber man sollte nicht in sich hineinversacken und nur noch auf den Bildschirm starren. Denn man tendiert ja Zuhause dazu, noch mehr zu arbeiten. Mir hilft der Sport, abzuschalten. Sport ist mein Ausgleich. Wenn ich das nicht hätte, wäre ich fix und fertig.

Was ist Ihr Wunsch für 2021?

Wir wollen wieder dahin, wo wir vor der Krise waren. Das ist das große Ziel. Wir wollen weiter Menschen mit dem Sport begleiten und ihnen zum Erfolg verhelfen. Das ist unsere Leidenschaft.