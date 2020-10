Heidelberg. (ani) Ein "echtes ornithologisches Highlight" war in den letzten Wochen im Naturschutzgebiet Altneckar in Wieblingen zu beobachten. So drückt es jedenfalls Regine Buyer von der Ortsgruppe Wieblingen des Bunds für Umwelt- und Naturschutz aus. Sie meint einen jungen Fischadler, der am Altneckar auf dem Weg in sein Winterquartier in Afrika eine ungewöhnlich lange Rast einlegte.

"Seit Ende August ist der Fischadler in Wieblingen", berichtet Buyer. Besonders gefällt es ihm auf den schütteren Laubbäumen, von welchen er die Situation zu Wasser und an Land besonders gut beobachten kann. "Es scheint ihm hier gut zu gefallen", so Buyer. Für sie ein eindeutiger Beleg dafür, dass die Biodiversität in dem Gebiet rund um den Altneckar seit der Deklarierung zum Naturschutzgebiet 1987 deutlich zugenommen hat. Und: "Der Fischadler sitzt häufig an der Stelle, über die einige Stadtplaner eine Brücke bauen wollen", berichtet Buyer. Sie meint die Fünfte Neckarbrücke, die zur besseren Erschließung des Neuenheimer Feldes seit Jahren etwa von der Heidelberger CDU gefordert wird. Der Fischadler scheine aber mit seiner Platzwahl geradezu zu sagen: "Das ist mein Revier, bitte erhaltet es."

Jedenfalls hat es sich unter Naturschützern in den vergangenen Wochen herumgesprochen, dass das Jungtier in Wieblingen zu beobachten ist. "Viele kamen ans Neckarufer mit großen Kameras und Stativen, um ein Foto von diesem schönen Tier einzufangen", sagt Buyer. Fischadler sind in der Region äußerst selten, da sie hier weder ein Sommer- noch ein Winterquartier haben. Die Vögel halten sich in Deutschland hauptsächlich in den neuen Bundesländern auf, wo sie laut Buyer auch brüten.