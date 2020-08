Heidelberg. (kaf) In Heidelberg gibt es einen größeren Corona-Ausbruch. Bei der Heidelberger Firma Gaster Wellpappe wurden bislang insgesamt 29 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilte, wurde bei etwa 60 Personen bislang ein Abstrich durchgeführt, noch liegen allerdings nicht alle Testergebnisse vor.

Nach dem ein Mitarbeiter positiv getestet worden war, hatte das Unternehmen von sich aus allen 150 Mitarbeitern einen Corona-Test angeboten. Dabei waren dann die 29 infizierten Mitarbeiter entdeckt worden, teilt das Gesundheitsamt mit.

Wie eine Sprecherin des Amtes sagte, werde noch am heutigen Montag eine Flächentestung in dem Unternehmen durchgeführt. Der sogenannte "Patient null", also die Person, von der das Infektionsgeschehen ausging, werde derzeit noch ermittelt. Da viele der positiv getesteten Personen keine oder nur sehr schwache Symptome hatten, konnte bislang nicht ermittelt werden, wie es zu diesem Infektionsausbruch kommen konnte.

Eine Schließung des Betriebes ist nach aktuellem Stand nicht geplant, so das Gesundheit. Die betroffenen Personen befinden sich nun in Quarantäne, das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen.

