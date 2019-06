Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. "Die Fahrradgruppe mit den Schwimmnudeln mal bitte rechts ran fahren", lautet die Ansage aus dem Polizeiauto. In Höhe Sofienstraße dürfen die Radler erst einmal nicht weiterfahren, bis geklärt ist, ob diese rollende "Demo" noch nachträglich genehmigt werden kann. Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) sind an diesem Nachmittag in der Alten Eppelheimer Straße gestartet, um auf den nötigen Sicherheitsabstand zwischen Auto- und Radfahrern aufmerksam zu machen.

Dieser wurde durch Gerichtsurteile auf etwa 1,50 Meter festgelegt. Doch in Heidelberg kann dies an vielen Stellen kaum eingehalten werden - sei es an den vielen Baustellen in der Bahnstadt, an denen Radler besonders gefährdet sind, oder an den Engstellen entlang der Neuenheimer und Ziegelhäuser Landstraße, wo nach der Sanierung für Zweiräder zwischen Gehweg und Platanen Platz geschaffen wurde. Es dauerte nochmals Jahre, bis auf der Fahrbahn das entsprechende Piktogramm aufgetragen war, das zur Rücksichtnahme auffordert.

Diese Strecke fährt die Schwimmnudel-Gruppe bereits mit Polizeischutz, nachdem sich der grüne Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein als Verantwortlicher für die Radtour ausgewiesen hat. Der Polizist, der die Gruppe zuvor angehalten hatte, war zwar der Meinung, dass die Demo hätte angemeldet werden müssen. Doch mit dem Hinweis auf übergeordnete Dienststellen zeigte er sich kooperativ. So war die Weiterfahrt nach wenigen Minuten möglich und führte zunächst Richtung Neuenheim.

In Höhe der OEG- und Straßenbahn-Haltestelle "Kußmaulstraße" haben Radfahrer ganz schlechte Karten, weil sich die Fahrbahn plötzlich verengt und sie nur hoffen können, dass Autofahrer rechtzeitig darauf reagieren. Es gibt zwar ein entsprechendes Hinweisschild, das hängt aber so, dass man es auch leicht übersehen könnte. Selbst auf eingezeichneten Radwegen ragen die Nudeln manchmal über deren Rand hinaus. Dennoch fühlen sich die Tour-Teilnehmer hier relativ sicher. Anders ist das auf mehrspurigen Straßen, auf denen sie sich zum Abbiegen einordnen müssen. Eine Schwimmnudel gerät im Baustellenbereich fast unter die Räder.

Ansonsten ziehen die ADFC-Aktiven am Ende der zunächst nicht angemeldeten Demonstrationstour ein positives Fazit. Die Botschaft "Bitte Abstand halten!" sei angekommen.