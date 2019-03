Heidelberg. (tt) Seine Mannschaft hat der Chef der Heidelberger Feuerwehr am Freitagmittag schon informiert: Am Donnerstagabend wurde Georg Belge vom Stuttgarter Gemeinderat zum neuen Leiter der Branddirektion der Landeshauptstadt gewählt. Ab dem 1. September 2019 wird der 46-Jährige damit Nachfolger von Frank Knödler, der in den Ruhestand geht. Belge wird damit Chef von 560 hauptamtlichen Berufsfeuerwehrleuten (in Heidelberg sind es 115) und 24 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr (in Heidelberg sind es acht).

"In der Kurpfalz hat es mir immer sehr, sehr gut gefallen. Doch das Angebot aus Stuttgart war auch eine Chance, eine größere Feuerwehr mit anderen Herausforderungen zu leiten", sagte Belge der RNZ. Er kehrt damit auch zurück zu seinen schwäbischen Wurzeln: Von 2005 bis 2009 war er in Stuttgart Leiter des Sachbereichs "Besondere Gefahrenabwehr und Bevölkerungsschutz". Anschließend war der promovierte Chemiker bis November 2010 stellvertretender Amtsleiter der Feuerwehr Reutlingen, bevor er im Dezember 2010 Kommandant in Heidelberg wurde.

Neben der guten Zusammenarbeit mit Verwaltung, Kommunalpolitik, Polizei und Technischen Hilfswerk und der Personalgewinnung liegt Belge vor allem die Stärkung des Ehrenamts am Herzen. Dies setzte er schon in Heidelberg erfolgreich um und band nach seinem Amtsantritt die Freiwilligen aus den Ortswehren und Rettungsorganisationen deutlich stärker ein.

Derzeit arbeitet er in Heidelberg noch am Feuerwehrbedarfsplan. Damit sollen, auf Basis einer Risikoanalyse, Fragen geklärt werden wie: Wie schnell haben wie viele Einsatzkräfte eine Schadenslage im Griff? Braucht die Berufsfeuerwehr mehr Personal? Reicht eine Hauptfeuerwache für das Stadtgebiet überhaupt noch aus? Das Ergebnis soll im Anfang 2020 vorliegen, so dass "mein Nachfolger noch seine eigene Handschrift einbringen kann", sagte Belge.