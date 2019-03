Idyllisch und zugleich aufregend: Das Festivaldorf von "Metropolink" brachte im Sommer 2018 für zehn Tage Leben in die alten Villen und Garagen des "San Jacinto Drive" in Patrick Henry Village (PHV). Diesen Sommer will das Streetart-Festival zurückkehren nach PHV. Foto: Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es sind noch mehr als drei Monate bis zur offiziellen Eröffnung des Streetart-Festivals "Metropolink". Doch für Festivalmacher Pascal Baumgärtner hat die heiße Phase längst begonnen. Denn die fünfte Auflage verspricht, alles bisher Dagewesene in den Schatten zu stellen.

"Wir werden in diesem Jahr in den Süden von Patrick Henry Village ziehen", verrät Baumgärtner. Wie schon im letzten Jahr soll sich der Großteil des Streetart-Festivals also wieder vor den Toren der Stadt abspielen - auf Heidelbergs größter Konversionsfläche. "Patrick Henry Village ist der letzte wirkliche Freiraum, den es hier noch gibt", sagt Baumgärtner. Diesmal soll alles aber noch einmal eine Nummer größer werden: Anders als im letzten Jahr, als aus dem "San Jacinto Drive" im Norden des Geländes ein Festivaldorf wurde, wollen der 36-Jährige und sein Team diesmal ein altes Einkaufszentrum zum Leben erwecken: die ehemalige Commissary. "Das wird unser Festivalzentrum", so Baumgärtner.

In diesen alten Supermarkt der ehemaligen US-Wohnsiedlung in Patrick Henry Village soll das Festivalzentrum ziehen. Foto: pr

2300 Quadratmeter, sieben Meter hohe Decken, reichlich Parkplätze und eine schnelle Zufahrt über die A5: Für den Festivalkurator sind die Bedingungen in der Commissary prädestiniert für die ganz große künstlerische Bühne. "Wir haben einfach einen größeren Ort gebraucht." In dem einstigen Supermarkt sollen sich in 15 Tagen Festival 15 Künstler austoben, während draußen großformatige Installationswände entstehen. "Das wird eine verrückte Art-Show." Drum herum ist wie schon vergangenes Jahr ein vielseitiges Programm geplant, mit Workshops, Musik und gutem Essen. Und auch die 21 Kunstwerke aus dem letzten Jahr sollen wiederentdeckt werden. Zwar wird der "San Jacinto Drive" wohl nicht frei zugänglich sein. "Wir werden aber versuchen, Touren mit Shuttle-Bussen anzubieten, die zwischen dem Norden und Süden des Geländes hin und her pendeln."

Hintergrund Hintergrund Das Metropolink-Festival gibt es seit 2015. Als Festival für urbane Kunst sorgt es seitdem jedes Jahr im Juli dafür, dass Heidelberg und die Region bunter werden. Renommierte Streetart-Künstler aus aller Welt arbeiten während des Festivals an ihren Werken an öffentlichen und privaten Hauswänden - natürlich alles legal. Der Erfinder und kreative Kopf des [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Das Metropolink-Festival gibt es seit 2015. Als Festival für urbane Kunst sorgt es seitdem jedes Jahr im Juli dafür, dass Heidelberg und die Region bunter werden. Renommierte Streetart-Künstler aus aller Welt arbeiten während des Festivals an ihren Werken an öffentlichen und privaten Hauswänden - natürlich alles legal. Der Erfinder und kreative Kopf des Metropolink-Festivals, Pascal Baumgärtner, schafft es mit seinem Team jedes Jahr aufs neue, die Stadt, Firmen und Privatleute zu überzeugen, ihre Wand bereitzustellen. Insgesamt wurden alleine in Heidelberg so schon 30 Wände in zehn Stadtteilen zu Kunstwerken im öffentlichen Raum. Im Sommer 2018 zog die Kunst erstmals ins Patrick Henry Village (PHV), wo am "San Jacinto Drive" ein kleines Festivaldorf eingerichtet wurde. Trotz der abgelegenen Lage besuchten in zehn Tagen rund 6500 Menschen die Metropolink-"Außenstelle". In PHV erhielten 21 Wände ein neues Gesicht, es gab aber auch Konzerte, Filmvorführungen und viele andere Events. Die alten Villen der Amerikaner wurden - samt der Garagen - von Künstlern zum Leben erweckt. (rie)

Noch steht das endgültige Programm nicht fest. Erst einmal muss die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), der das Gelände noch gehört, die Fläche auch freigeben. Auf RNZ-Anfrage ließ ein Sprecher der Stadt jedoch durchblicken, dass es um die Verhandlungen gut bestellt ist: "Es sieht so aus, dass wir die Fläche um das alte Einkaufszentrum von der Bima anmieten werden und dann weitervermieten." Nach der gelungenen Premiere des Festivals in PHV 2018 hofft die Stadt also auch diesmal auf einen neuen Impuls für die Konversionsfläche, die endlich erschlossen werden soll. Das Metropolink-Festival ins PHV zu bringen, sei das Beste, was der Stadt passieren konnte, so der Stadtsprecher. "Es ist eine tolle Möglichkeit, das Gelände erfahrbar und erlebbar zu machen."

Pascal Baumgärtner denkt derweil sogar schon einen Schritt weiter. "Unser Ziel ist es, dass die Kunst nicht nur tote Räume öffnet, sondern sich dort auch verstetigt." Geht es nach ihm, soll die alte Commissary zum dauerhaften künstlerischen Zentrum von Metropolink in Heidelberg werden. Baumgärtner sagt: "Wir können der Türöffner sein, um die Leute in großer Zahl auf die Fläche zu bekommen." Gleicher Ansicht ist man offensichtlich auch bei der Stadt: Der Gemeinderat hat mit dem Haushalt 2019/2020 zusätzlich 30.000 Euro für das Festival bereitgestellt.

Für Baumgärtner ist dieses Geld gut angelegt. Es gehe darum, zu zeigen, "dass Heidelberg mehr ist als Romantik und Schloss". Es gehe nicht mehr nur allein um Kultur, sondern auch um Stadtentwicklung. "Wir", sagt Baumgärtner, "sind dort rausgegangen, um zu bleiben."